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​Гвардиола включил Гвардиола в стартовый состав «Манчестер Сити» на Суперкубок УЕФА

16 Августа 2023 • 20:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
Севилья
1 1.45 X 4.70 2 8.20
Через 0 ч. 0 мин.

В среду вечером в Суперкубке УЕФА трофей разыграют «Манчестер Сити» и «Севилья». Наставник английской команды Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Эдерсон, Уокер, Аке, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Родри, Палмер, Грилиш, Фоден, Холанн.

Отметим попадание в состав «Манчестер Сити» летнего новичка команды Йошко Гвардиола. Для хорвата это первое попадание в основу – ранее он дебютировал за «горожан» в игре против «Бёрнли», но тогда Гвардиол вышел на замену.

Матч «Манчестер Сити» - «Севилья» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Йошко Гвардиол
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МАНЧЕСТЕР СИТИ СЕВИЛЬЯ
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