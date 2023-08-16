​Гвардиола включил Гвардиола в стартовый состав «Манчестер Сити» на Суперкубок УЕФА

В среду вечером в Суперкубке УЕФА трофей разыграют «Манчестер Сити» и «Севилья». Наставник английской команды Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Эдерсон, Уокер, Аке, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Родри, Палмер, Грилиш, Фоден, Холанн.

Отметим попадание в состав «Манчестер Сити» летнего новичка команды Йошко Гвардиола. Для хорвата это первое попадание в основу – ранее он дебютировал за «горожан» в игре против «Бёрнли», но тогда Гвардиол вышел на замену.

Матч «Манчестер Сити» - «Севилья» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.