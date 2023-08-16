Победитель чемпионата Саудовской Аравии может принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов – 2024/25.

Как стало известно Corriere dello Sport, на данный момент в Саудовской Аравии оценивают возможность участия в следующей Лиге чемпионов. По данным источника, путевку в турнир может получить тот клуб, который завоюет золотые медали по итогам текущего сезона чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, Лига чемпионов – 2024/25 пройдет в новом формате, который подразумевает швейцарскую систему. В турнире больше не будет деления на группы, а число участников увеличится с 32 до 36.

Старт группового этапа предстоящей Лиги чемпионов запланирован на 19 сентября.