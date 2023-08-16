Экс-защитник «Ростова» и «Урала» Александр Данцев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями в преддверии матча за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей».

«Разумеется, «Манчестер Сити» подходит фаворитом к матчу. Единственный неоднозначный момент — это начало сезона, и непонятно, кто в какой форме пребывает. Хотя в Англии они достаточно легко разобрались в первом туре, обыграли «Бёрнли» 3:0. Понятно, что «Сити» сейчас является лучшей командой мира, а «Севильи» нужно сыграть качественно. У команды много различных тактических взаимодействий в атаке, что против них очень сложно играть. Не думаю, что «Севилья» будет от обороны играть, должны искать счастье в атаке. К тому же это испанская команда. Буду ждать открытый футбол», — сказал Данцев.

Встреча «Манчестер Сити» - «Севилья» пройдёт в Греции. На матче будет работать бригада арбитров из Франции во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучит – в 22:00 мск.