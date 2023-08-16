Гранат — о Суперкубке УЕФА: «Манчестер Сити» — явный фаворит в матче с «Севильей»

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат поделился комментарием о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Севильей».

«Конечно же, «Манчестер Сити» — явный фаворит. На бумаге у «Севильи» мало шансов на победу. Но в одном отделено взятом матче за трофей может произойти всякое. Уверен, у «Сити» сегодня не будет легкой прогулки», — цитирует Граната «Чемпионат».

Матч за Суперкубок УЕФА состоится сегодня, 16 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Напомним, действующим обладателем Суперкубка УЕФА является мадридский «Реал», который в августе 2022 года одолел «Айнтрахт» (2:0).