Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Гранат — о Суперкубке УЕФА: «Манчестер Сити» — явный фаворит в матче с «Севильей»

16 Августа 2023 • 17:39 Комментировать

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат поделился комментарием о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Севильей».

«Конечно же, «Манчестер Сити» — явный фаворит. На бумаге у «Севильи» мало шансов на победу. Но в одном отделено взятом матче за трофей может произойти всякое. Уверен, у «Сити» сегодня не будет легкой прогулки», — цитирует Граната «Чемпионат».

Матч за Суперкубок УЕФА состоится сегодня, 16 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Напомним, действующим обладателем Суперкубка УЕФА является мадридский «Реал», который в августе 2022 года одолел «Айнтрахт» (2:0).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Сити Суперкубок Уефа Владимир Гранат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
17:39 · Лига чемпионов
Гранат — о Суперкубке УЕФА: «Манчестер Сити» — явный фаворит в матче с «Севильей»
15:00 · Лига чемпионов
​Газзаев высказался о битве за Суперкубок УЕФА
14:26 · Лига чемпионов
​Булыкин поделился ожиданиями от Суперкубка УЕФА
13:54 · Лига чемпионов
Титов сделал прогноз на Суперкубок «Манчестер Сити» - «Севилья» 1
12:41 · Лига чемпионов
Сёмин назвал фаворита матча «Манчестер Сити» - «Севилья»
10:29 · Лига чемпионов
Гвардиола высказался о матче с «Севильей» за Суперкубок УЕФА
10:23 · Лига чемпионов
Мостовой сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Севилья»
09:59 · Лига чемпионов
Корнаухов — о Суперкубке УЕФА: «Не удивлюсь, если победит «Севилья»
03:04 · Лига чемпионов
Тренер «Севильи» Мендилибар высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити»
02:51 · Лига чемпионов
«Црвена Звезда» наводит «марафет» на своём стадионе в преддверии Лиги чемпионов
00:58 · Лига чемпионов
«Марсель» в серии пенальти уступил «Панатинаикосу»
15 Августа
23:34 · Лига Европы
Матч за Суперкубок УЕФА рассудят французы
18:55 · Лига чемпионов
​Родри: «Хотим выигрывать каждый трофей»
11 Августа
19:37 · Испания. Ла Лига
​Пике рассказал, как гол Бареллы заставил его принять решение о немедленном окончании карьеры
04:58 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги рассказал о своем любимом матче
Все новости
Рекомендуем