​Газзаев высказался о битве за Суперкубок УЕФА

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от Суперкубка УЕФА, в котором сразятся «Манчестер Сити» и «Севилья». Эти команды в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы соответственно.

«Судя по возможностям «Сити», думаю, что многие отдают предпочтение этой команде. Но это Суперкубок и начало чемпионата, нельзя загадывать», - сказал Газзаев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Газзаев указал на то, что у «Манчестер Сити» из-за травмы вылетел Кевин де Брёйне. По словам российского тренера, потеря этого футболиста является серьёзным минусом для команды Хосепа Гвардиолы.

«Но и «Севилья» со своими амбициями будет претендовать на победу в финале Суперкубка», - завершил мысль Газзаев.

Матч между «Манчестер Сити» и «Севильей» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.