​Булыкин поделился ожиданиями от Суперкубка УЕФА

В среду вечером в Суперкубке УЕФА сыграют «Манчестер Сити» и «Севилья». Комментарий по поводу предстоящей битвы за трофей дал бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин.

«Сити» - фаворит. Должны сегодня выигрывать. Но «Севилья» мистическим образом умеет выигрывать финалы и выходить из серьёзных кризисов. Интересно, как получится в этом финале. Мне кажется, что «Сити» выиграет», - сказал Булыкин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Также Булыкин отметил, что для рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы возможное поражение не будет страшным. По словам экс-игрока сборной России, испанского тренера оценивают по Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Матч Суперкубка УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.