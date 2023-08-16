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​Булыкин поделился ожиданиями от Суперкубка УЕФА

16 Августа 2023 • 14:26 Комментировать
Манчестер Сити
...
Севилья
1 1.45 X 5.00 2 8.00
Через 7 ч. 0 мин.

В среду вечером в Суперкубке УЕФА сыграют «Манчестер Сити» и «Севилья». Комментарий по поводу предстоящей битвы за трофей дал бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин.

«Сити» - фаворит. Должны сегодня выигрывать. Но «Севилья» мистическим образом умеет выигрывать финалы и выходить из серьёзных кризисов. Интересно, как получится в этом финале. Мне кажется, что «Сити» выиграет», - сказал Булыкин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Также Булыкин отметил, что для рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы возможное поражение не будет страшным. По словам экс-игрока сборной России, испанского тренера оценивают по Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Матч Суперкубка УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Сити Дмитрий Булыкин Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ СЕВИЛЬЯ
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