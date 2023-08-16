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Титов сделал прогноз на Суперкубок «Манчестер Сити» - «Севилья»

16 Августа 2023 • 13:54 Комментировать (1)

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов рассказал, что думает по поводу поединка между «Манчестер Сити» и «Севильей» за Суперкубок Испании.

«Сити» может пополнить коллекцию трофеев. Но соперник тяжелый, очень опытный. Поставлю на забитые мячи - «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». И у тех, и у других сзади порядка не будет», - приводит слова эксперта издание «РБ Спорт».

Встреча состоится в среду, 16 августа, начало запланировано в 22:00 мск. Текстовый онлайн-репортаж противостояния пройдет на Liveresult.ru.

Напомним, что «Манчестер Сити» является победителем Лиги чемпионов, а «Севилья» выиграла Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Сити Егор Титов
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Booker
16 Августа 2023 в 14:20
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