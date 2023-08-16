Титов сделал прогноз на Суперкубок «Манчестер Сити» - «Севилья»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов рассказал, что думает по поводу поединка между «Манчестер Сити» и «Севильей» за Суперкубок Испании.

«Сити» может пополнить коллекцию трофеев. Но соперник тяжелый, очень опытный. Поставлю на забитые мячи - «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». И у тех, и у других сзади порядка не будет», - приводит слова эксперта издание «РБ Спорт».

Встреча состоится в среду, 16 августа, начало запланировано в 22:00 мск. Текстовый онлайн-репортаж противостояния пройдет на Liveresult.ru.

Напомним, что «Манчестер Сити» является победителем Лиги чемпионов, а «Севилья» выиграла Лигу Европы.