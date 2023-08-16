Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями в преддверии матча за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей».

«Если брать объективно и по подбору игроков, то, конечно, явный фаворит – «Манчестер Сити». В футболе всё бывает, сейчас начало чемпионата и всё возможно. Я думаю, шансы «Севильи» не столь высоки, например, 20 к 80, но они есть эти шансы. Если они выиграют, то только за счёт дисциплины в обороне и быстрых атак», — сказал Гуренко.

Встреча «Манчестер Сити» - «Севилья» пройдёт в Греции. На матче будет работать бригада арбитров из Франции во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучит – в 22:00 мск.