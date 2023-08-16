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Гуренко рассказал, за счёт чего «Севилья» может победить «Манчестер Сити» эксклюзив

16 Августа 2023 • 15:45 Комментировать (2)

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями в преддверии матча за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей».

«Если брать объективно и по подбору игроков, то, конечно, явный фаворит – «Манчестер Сити». В футболе всё бывает, сейчас начало чемпионата и всё возможно. Я думаю, шансы «Севильи» не столь высоки, например, 20 к 80, но они есть эти шансы. Если они выиграют, то только за счёт дисциплины в обороне и быстрых атак», — сказал Гуренко.

Встреча «Манчестер Сити» - «Севилья» пройдёт в Греции. На матче будет работать бригада арбитров из Франции во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучит – в 22:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Сити Сергей Гуренко Суперкубок Уефа
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Комментарии (2)
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Evgen 86
16 Августа 2023 в 15:53
Я вот даже не знаю за счёт чего Севилья Севилью победит... Тех поражение тк вторая Севилья на поле не выйдет
Zenituwka
16 Августа 2023 в 16:08
Мне тоже кажется что это единственный возможный вариант))
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