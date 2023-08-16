Сёмин назвал фаворита матча «Манчестер Сити» - «Севилья»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение касательно поединка между «Манчестер Сити» и «Севильей» за Суперкубок УЕФА.

«Манчестер Сити» - явный фаворит, но «Севилья» амбициозная команда. Они дадут бой сегодня. «Сити» всё придает силы. Они серьёзно подготовились. «Сити» будет готов на 100%», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Матч «Манчестер Сити» - «Севилья» состоится в среду, 16 августа, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Следить за детальной текстовой трансляцией противостояния можно будет на Luveresult.ru.