Гвардиола высказался о матче с «Севильей» за Суперкубок УЕФА

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами в преддверии поединка за Суперкубок УЕФА против испанской «Севильи».

«Мы рады сыграть в Суперкубке. Нужно воспользоваться этой возможностью. В таких поединках нужно показывать свой максимум. У «Севильи» серьезный характер. Рады сражаться с ними в предстоящем матче», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» - «Севилья» состоится в среду, 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи организует Liveresult.ru.