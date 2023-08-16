Мостовой сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Севилья»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Манчестер Сити» и «Севильей» за Суперкубок УЕФА.

«Я считаю фаворитом «Манчестер Сити». Не ожидаю результативной игры. Мне кажется, что голов будет немного. Думаю, матч завершится со счетом 2:1», - передает слова Мостового издание Sport24.

Матч «Манчестер Сити» - «Севилья» состоится сегодня, 16 августа. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Следить за детальной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.