Корнаухов — о Суперкубке УЕФА: «Не удивлюсь, если победит «Севилья»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Севилья».

Специалист признался, что не удивится, если победа достанется испанскому клубу.

«Фаворитом для меня является «Манчестер Сити», но я не удивлюсь, если победит «Севилья», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

Напомним, «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов, а «Севилья» — Лиги Европы. Матч за Суперкубок УЕФА состоится сегодня, 16 августа, и начнётся он в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что в прошлом году этот трофей достался мадридскому «Реалу», обыгравшему немецкий «Айнтрахт» (2:0).