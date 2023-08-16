Тренер «Севильи» Мендилибар высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити»

Рулевой «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился мыслями о предстоящем матче Суперкубка УЕФА против «Манчестер Сити».

Встреча действующих победителей Лиги Европы и Лиги чемпионов стартует в среду в 22:00 по московскому времени.

«Наш стартовый состав не будет сильно отличаться от того, что можно было наблюдать в последних матчах прошлого розыгрыша Лиги Европы, хотя «Манчестер Сити» – совершенно другой соперник. Эта команда гораздо быстрее «Ромы».

Мои игроки вселяют в меня чувство уверенности, они сосредоточены на важной цели. Выиграть трофей будет большой гордостью, все жаждут обыграть «Манчестер Сити», – приводит TMW слова Мендилибара.