«Црвена Звезда» наводит «марафет» на своём стадионе в преддверии Лиги чемпионов

«Црвене Звезде» не впервые предстоит сыграть в Лиге чемпионов, но впервые команда попала в групповой раунд напрямую, да еще, вдобавок, избежала попадания в четвертую корзину. Это означает, что в Белград вследствие жеребьевки обязательно приедет кто-то из больших ребят, и там готовятся встречать высоких гостей приличествующим образом.

Красные надписи, в том числе и знаменитая Delije, освежаются новой краской - не просто красной, а алой, меняются также и сиденья - ожидается, что на матчах Лиги чемпионов будет аншлаг, а это более 55 тысяч зрителей.

Напомним, что «Црвена Звезда» является одним из клубов, выигрывавших самый престижный клубный трофей Европы - в 1991 году.