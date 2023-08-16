«Марсель» в серии пенальти уступил «Панатинаикосу»

В заключительном ответном матче третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов «Марсель» принимал «Панатинаикос» и пытался отыграться с 0:1 недельной давности. Французы были явно сильнее противника, а сверхбыстрый гол помог им добиться победы в основное время. Пьер-Эмерик Обамеянг получил проникающий пас и реализовал выход один на один с голкипером. Самуэль Жиго и Обамеянг заставили вратаря гостей демонстрировать мастерство на ленточке. Но он не помог греческой команде в конце первого тайма. Прострел Жонатана Клосса в касание с края поля, и Обамеянг из-под Тина Едвая в касание оформил дубль, замкнув ближнюю штангу. После перерыва габонский форвард был в роли ассистента, но гол Ильмана Ндиайе все же не засчитали - вне игры. Только в конце второго тайма «Панатинаикос» рискнул и пошел вперед большими силами. Обмен острыми моментами в итоге завершился пенальти на 90-й минуте. Маттео Гендузи сыграл рукой, и Фотис Иоаннидис на 10-й компенсированной минуте метко зарядил в девятку - 2:1 и овертайм!

В дополнительное время защитники гостей дважды спасали от верного гола, а когда мяч оказался в сетке после удара Витиньи, его не засчитали - вне игры.

Всё решалось в серии пенальти, которую «Марсель» проиграл - 3:5.