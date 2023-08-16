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Лига чемпионов

«Марсель» в серии пенальти уступил «Панатинаикосу»

16 Августа 2023 • 00:58 Комментировать
Марсель
2:1
Панатинаикос
окончен после пенальти

В заключительном ответном матче третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов «Марсель» принимал «Панатинаикос» и пытался отыграться с 0:1 недельной давности. Французы были явно сильнее противника, а сверхбыстрый гол помог им добиться победы в основное время. Пьер-Эмерик Обамеянг получил проникающий пас и реализовал выход один на один с голкипером. Самуэль Жиго и Обамеянг заставили вратаря гостей демонстрировать мастерство на ленточке. Но он не помог греческой команде в конце первого тайма. Прострел Жонатана Клосса в касание с края поля, и Обамеянг из-под Тина Едвая в касание оформил дубль, замкнув ближнюю штангу. После перерыва габонский форвард был в роли ассистента, но гол Ильмана Ндиайе все же не засчитали - вне игры. Только в конце второго тайма «Панатинаикос» рискнул и пошел вперед большими силами. Обмен острыми моментами в итоге завершился пенальти на 90-й минуте. Маттео Гендузи сыграл рукой, и Фотис Иоаннидис на 10-й компенсированной минуте метко зарядил в девятку - 2:1 и овертайм!

В дополнительное время защитники гостей дважды спасали от верного гола, а когда мяч оказался в сетке после удара Витиньи, его не засчитали - вне игры.

Всё решалось в серии пенальти, которую «Марсель» проиграл - 3:5.

Протокол игры  
Марсель

2:1

(пен. 3:5)

Панатинаикос
(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик2'  
(2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик45'  
  90'Иоаннидис Фотис (2:1)
Лопес ПауКлосс ЖонатанЖиго СамуэльМБемба ШансельЛоди РенанСарр ИсмаилаРонжье ВалентинВерету Жордан  90'Унаи Аззедин 59' (Арит Амин ( 59') Ндиайе Ильман 69' (Гендузи Маттео ( 69') Обамеянг Пьер-Эмерик  7' 80' (Оливейра Витор ( 80')
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонТуре СулейманСогло ЭмранНадир БилалБалерди ЛеонардоБланко Рубен
Бриньоли Альберто  25'Вагианнидис Георгиос  67'Едвай Тин  18'Магнуссон ХёрдурХуанкар 70' (Гнезда-Черин Адам ( 70'  91') Перес Рубен  90'Де Вильена Тонни 70' (Младенович Филип ( 70') Мансини Даниэль  88' 106' (Кляйнхайслер Ласло ( 106') Джуричич Филип 63' (Иоаннидис Фотис ( 63') Вербич Беньямин 46' (Паласиос Себастьян ( 46') Шпорар Андраж 63' (Бернард Дуарте ( 63')
Запасные: Ксенопулос ВасилисЧокай ЭнисПалмер-Браун ЭрикГеоргиос СидерасКотсирас ЯннисЛодыгин Юрий
15 августа. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Марсель Панатинаикос
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