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​Родри: «Хотим выигрывать каждый трофей»

15 Августа 2023 • 18:55 Комментировать
Манчестер Сити
...
Севилья
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16.08 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Севильи» высказался о трофеях.

«Мы всегда голодны и хотим выигрывать каждый трофей. Мы были разочарованы, когда проиграли «Арсеналу» в Суперкубке Англии, потому что я думаю, что мы заслуживали победы, но таков футбол. Впереди Суперкубок УЕФА, и я прошу команду, чтобы мы выступили на таком же уровне, как в прошлом крупном финале. Нужно показать такое же желание и такой же же голод», - сказал Родри, чьи слова приводит пресс-служба «Манчестер Сити».

Мат «Манчестер Сити» - «Севилья» стартует 16 августа в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ СЕВИЛЬЯ
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