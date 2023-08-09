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Лига чемпионов

«Панатинаикос» смог одолеть «Марсель»

09 Августа 2023 • 23:02 Комментировать
Панатинаикос
1:0
Марсель
окончен

Греческий «Панатинаикос» разобрался с «Марселем» в третьем квалификационном туре Лиги чемпионов, но судьба путевки в следующий раунд решится лишь через неделю, на «Велодроме».

Единственный гол в этой встрече был забил на 84-й минуте, Иоаннидис удачно сыграл на Бернарда, и бразилец метко пробил с девяти метров прямо в угол. Отыграться «Марсель» не сумел.  

Протокол игры  
Панатинаикос1:0Марсель
(1:0) Бернард Дуарте83'  
Бриньоли АльбертоВагианнидис ГеоргиосЕдвай ТинМагнуссон ХёрдурХуанкар 79' (Младенович Филип ( 79') Перес Рубен  77'Де Вильена Тонни 78' (Гнезда-Черин Адам ( 78') Мансини ДаниэльДжуричич Филип  43' 71' (Бернард Дуарте ( 71'  90') Вербич Беньямин 58' (Кляйнхайслер Ласло ( 58') Шпорар Андраж 72' (Иоаннидис Фотис ( 72')
Запасные: Ксенопулос ВасилисЧокай ЭнисПаласиос СебастьянПалмер-Браун ЭрикГеоргиос СидерасКотсирас ЯннисЛодыгин Юрий
Лопес ПауКлосс ЖонатанЖиго СамуэльБалерди Леонардо  31'Лоди РенанСарр Исмаила 75' (Арит Амин ( 75') Верету Жордан 85' (Гендузи Маттео ( 85') Кондогбия Жоффрей  1'  65'Унаи Аззедин 67' (Ронжье Валентин ( 67') Ндиайе Ильман  16' 74' (Francois Mughe ( 74') Обамеянг Пьер-Эмерик 86' (МБемба Шансель ( 86')
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонТуре СулейманСогло ЭмранОливейра ВиторНадир БилалЮндер ДженгизБланко Рубен
09 августа. Стадион "Апостолос Николаидис" (Асенс).

 

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