«Панатинаикос» смог одолеть «Марсель»

Греческий «Панатинаикос» разобрался с «Марселем» в третьем квалификационном туре Лиги чемпионов, но судьба путевки в следующий раунд решится лишь через неделю, на «Велодроме».

Единственный гол в этой встрече был забил на 84-й минуте, Иоаннидис удачно сыграл на Бернарда, и бразилец метко пробил с девяти метров прямо в угол. Отыграться «Марсель» не сумел.