«Панатинаикос» смог одолеть «Марсель»

Греческий «Панатинаикос» разобрался с «Марселем» в третьем квалификационном туре Лиги чемпионов, но судьба путевки в следующий раунд решится лишь через неделю, на «Велодроме».
Единственный гол в этой встрече был забил на 84-й минуте, Иоаннидис удачно сыграл на Бернарда, и бразилец метко пробил с девяти метров прямо в угол. Отыграться «Марсель» не сумел.
Протокол игры
|(1:0) Бернард Дуарте83'
Бриньоли Альберто•Вагианнидис Георгиос•Едвай Тин•Магнуссон Хёрдур•Хуанкар79' (Младенович Филип (79') •Перес Рубен• 77'Де Вильена Тонни78' (Гнезда-Черин Адам (78') •Мансини Даниэль•Джуричич Филип 43'71' (Бернард Дуарте (71') • 90'Вербич Беньямин58' (Кляйнхайслер Ласло (58') •Шпорар Андраж72' (Иоаннидис Фотис (72')
Лопес Пау•Клосс Жонатан•Жиго Самуэль•Балерди Леонардо• 31'Лоди Ренан•Сарр Исмаила75' (Арит Амин (75') •Верету Жордан85' (Гендузи Маттео (85') •Кондогбия Жоффрей 1'• 65'Унаи Аззедин67' (Ронжье Валентин (67') •Ндиайе Ильман 16'74' (Francois Mughe (74') •Обамеянг Пьер-Эмерик86' (МБемба Шансель (86')
09 августа. Стадион "Апостолос Николаидис" (Асенс).
Бан пользователя