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Лига чемпионов

Серхи Роберто: Победа в Лиге чемпионов — одна из главных целей «Барселоны»

09 Августа 2023 • 19:46 Комментировать

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто ответил на вопрос о целях каталонского клуба на новый сезон.

«Я не буду вас обманывать, Лига чемпионов — это одна из главных целей после того, что произошло в последние годы. Хоть я уже осуществил многие мечты, поднять трофей в качестве капитана было бы чем-то особенным», — цитирует Роберто Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне 31-летний футболист принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором трех ассистов.

Напомним, в Лиге чемпионов – 2022/23 «Барселона» не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв третье место в квартете с «Баварией» (1-е место), «Интером» (2) и «Викторией» (4).

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Барселона Серхи Роберто
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