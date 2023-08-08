Игра афинского АЕКа и загребского «Динамо» пройдёт 19 августа

Пресс-служба УЕФА назвала дату перенесённого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между афинским АЕКом и загребским «Динамо». Матч состоится в следующую субботу, 19 августа.

Напомним, ранее игра балканских команд должна была состояться сегодня, 8 августа. Однако её было решено перенести из-за гибели фаната греческого клуба, что произошла в результате массовой драки фанатов. Полиция Афин задержала в результате происшествия около 100 человек, в больницах находятся восемь пострадавших.