Матч квалификации Лиги чемпионов между АЕКом и «Динамо» Загреб перенесён на неопределённый срок

Первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов между АЕКом и загребским «Динамо» перенесён на неопределённый срок, об этом сообщила пресс-служба хорватского клуба.

Поединок должен был состояться сегодня, 8 августа, однако вчера стало известно, что в Афинах произошла массовая драка между болельщиками команд, по итогам которой было задержано 96 человек, восемь фанатов были ранены, а один погиб.

Напомним, что УЕФА установил запрет болельщикам загребского клуба на посещение матча, однако группа из 150-200 фанатов прибыла в страну на автобусах и машинах.