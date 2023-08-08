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Матч квалификации Лиги чемпионов между АЕКом и «Динамо» Загреб перенесён на неопределённый срок

08 Августа 2023 • 13:08 Комментировать
АЕК
0:0
Динамо Загреб
отменен

Первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов между АЕКом и загребским «Динамо» перенесён на неопределённый срок, об этом сообщила пресс-служба хорватского клуба.

Поединок должен был состояться сегодня, 8 августа, однако вчера стало известно, что в Афинах произошла массовая драка между болельщиками команд, по итогам которой было задержано 96 человек, восемь фанатов были ранены, а один погиб.

Напомним, что УЕФА установил запрет болельщикам загребского клуба на посещение матча, однако группа из 150-200 фанатов прибыла в страну на автобусах и машинах. 

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Лига Чемпионов Динамо Загреб АЕК
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