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Прошла жеребьевка последнего квалификационного раунда Лиги чемпионов

07 Августа 2023 • 17:36 Комментировать
АЕК
...
Динамо Загреб
08.08 21:45

В Швейцарии в понедельник, 7 августа, состоялась жеребьёвка последнего отборочного раунда Лиги чемпионов - 2023/24.

Отметим, что традиционно были определены пары в двух сетках, а именно Пути чемпионов и Пути лиг. В парах Пути чемпионов были определены следующие противостояния:

«Слован» (Словакия) / «Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Янг Бойз» (Швейцария).

«Ракув» (Польша) / «Арис» (Кипр) — «Копенгаген» (Дания) / «Спарта» (Чехия).

«Антверпен» (Бельгия) — АЕК (Греция) / «Динамо» Загреб (Хорватия).

«Клаксвик» (Фарерские острова) /«Мольде» (Дания) — «Олимпия» (Словения) /«Галатасарай» (Турция).

Путь лиги будет представлен двумя парами:

«Рейнджерс» (Шотландия) / «Серветт» (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды) / «Штурм» (Австрия).

«Брага» (Польша) / «Бачка-Топола» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция) / «Марсель» (Франция).

Победители этих матчей. которые пройдут с 22 по 30 августа, выступят в групповом этапе Лиги чемпионов этой осенью.

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