Кавазашвили уверен, что сейчас «Спартак» боролся бы за выход из группы ЛЧ

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, за что нынешний состав «красно-белых» боролся бы в Лиге чемпионов.

«Спартак» сейчас боролся бы за выход из группы ЛЧ, если бы выиграл РПЛ и получил прямую путевку. Команда Абаскаля имела бы очень высокие шансы в еврокубках», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Эксперт напомнил, как успешно «Спартак» выступил в своей последней на данный момент европейской кампании. По мнению бывшего игрока, сейчас «красно-белые» смогли бы повторить предыдущее достижение.

В сезоне-2021/22 «Спартак» выиграл группу Лиги Европы, оставив позади «Наполи», «Лестер» и «Легию». Однако клуб не был допущен к игре 1/8 финала против «РБ Лейпцига».