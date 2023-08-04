Милан претендует на проведение финала Лиги чемпионов в 2026 или 2027 годах

Итальянский Милан снова претендует на проведение финала Лиги чемпионов - спустя несколько лет после того, как в 2016 году там в последний раз состоялся самый важный матч сезона в европейских кубковых баталиях. Тогда, напомним, мадридский «Реал» переиграл земляков из «Атлетико» в серии пенальти. Ранее Милан принимал финалы Кубка чемпионов или Лиги чемпионов в 1965, 1970, 2001 и 2016 годах.

Единственным конкурентом Милана на проведение финала Лиги чемпионов в 2026 году является будапештская арена имени Ференца Пушкаша, которая в минувшем сезоне приняла финал Лиги Европы.