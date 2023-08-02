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Лига чемпионов

«Галатасарай» минимально обыграл «Жальгирис» и прошёл в следующий этап квалификации Лиги чемпионов

02 Августа 2023 • 23:31 Комментировать
Галатасарай
1:0
Жальгирис
окончен

После ничьей в Литве матч «Галатасарая» и «Жальгириса» таил в себе интригу. Однако турки контролировали ход поединка на протяжении всех 90 минут, правда, забить смогли всего лишь раз.

Протокол игры  
Галатасарай1:0Жальгирис
(1:0) Мертенс Дрис31'  
Муслера ФернандоБоэ СашаНельссон ВикторБардакчи АбдулкеримАнхелиньо ХосеКутлу БерканОливейра Сержиу 69' (Мидтше Фредрик ( 69') Йылмаз Барыш 79' (Бакамбу Седрик ( 79') Мертенс Дрис  62' 79' (Моруцан Олимпиу ( 79') Актюркоглу Мухаммед 89' (Айхан Кан ( 89'  90') Дервисоглу Халил 46' (Акгюн Юнус ( 46')
Запасные: Шен БатуханБайрам ЭминКылынч ЭмреДюбуа ЛеоХамза Акман Баран АксакаКаратас Казимджан
Гертмонас ЭдвинасПавелич МариоХнид Нассим  76'Вучур СтипеБопесу Жоэль  5'Буфф Оливер 74' (Карасима Юкиёси ( 74') Горобцов НиколасКендыш Юрий 89' (Вербицкас Овидиус ( 89') Мамич Петар 59' (Вильхамссон Арни ( 59') Голубицкас ПаулюсОйвуси Матиас  56'
Запасные: Миличкович МаркоАнтал ЛивиуДука ТомиславФофана АдамаDovas ElzbergasЯнсонас РомуалдасМиколюнас СалюнасКазуколовас Кипрас
02 августа.

«Жальгирис» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в концовке вырвал ничью у «Галатасарая», и та встреча завершилась со счётом 2:2. Таким образом, литовцы приехали на ответный матч в Стамбул, сохраняя надежды на проход в следующий этап.

Стамбульцы с первых минут захватили инициативу и осадили штрафную гостей. Правда, моментов из активности «Галатасарая» долгое время не возникало. Удары либо были неточными, либо удачно блокировались защитниками литовцев. Тем не менее, было очевидно, то долго с таким давлением «Жальгирис» справляться не сможет, тем более, гости сами толком даже не показывались на половине поля соперника.

По истечении часа случилось то, что и должно было. После углового мяч оказался у Мертенса, который с близкого расстояния моным ударом отправил мяч в правую часть ворот. Поле этого «Галатасарай» продолжил владеть инициативой и не собирался отходить назад. Турки заработали несколько угловых, но извлечь из них ничего не смогли. На перерыв «Галатасарай» ушёл, ведя в счёте, а «Жальгирис» мог быть доволен, что сохранил шансы на второй тайм.

После перерыва литовцы провели пару атак, но в целом картина матча не менялась. «Галатасарай» владел преимуществом и пытался забить второй гол, чтобы избавить себя от риска пропустить шальной гол. Особенно активен был Мертенс. По истечении часа игры он бил с близкого расстояния, но Гертмонас оставил «Жальгирис» в игре.

Ещё хуже положение гостей могло стать за пятнадцать минут до окончания основного времени матча. Хнид получил красную карточку после своего нарушения правил. Однако помощники арбитра позвали его посмотреть повтор, в результате которого решение изменилось. Защитник отделался предупреждением и остался на поле. «Галатасарай» в свою очередь продолжал давить, памятуя, как в Вильнюсе пропустил на последних минутах.

У литовцев, правда, мало что получалось. За десять минут до конца основного времени матча Горобцов от отчаяния пробил издали, и мяч пролетел совсем неточно. В ответ Моруцан бил с линии штрафной, правда, тоже в створ не попал. В оставшееся время «Галатасарай» спокойно контролировал ход матча. Ойвусси пытался что-то придумать, зацепившись за мяч впереди в одной из атак, но его никто не поддержал.

«Галатасарай» пробился в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов и в любом случае сыграет на групповом этапе какого-либо еврокубка. В следующем раунде отбора главного континентального турнира их ждёт главная сенсация отбора фарерский «Клаксвик». Что касается «Жальгирис», то эта команда отправляется в квалификации Лиги Европы и сыграет с «Хеккеном».

Роман Андреев

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Галатасарай Жальгирис
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