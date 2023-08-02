«Маккаби» дожал «Шериф» в овертайме и продолжит борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов

«Шериф» был близок к тому, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов. В матче против «Маккаби» Тираспольцы открыли счёт, а до 85-й минуты удерживали устраивающую их ничью, но затем пропустили, а в овертайме развалились.

В среду в Хайфе определялся ещё один участник третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Шериф» после домашней победы со счётом 1:0 приехал в гости к «Маккаби».

Тираспольцы явно не намерены были отсиживаться в обороне и активно начали матч. Забей гости ещё один гол, и положение «Маккаби» стало бы уже очень сложным. Правда, хозяева вовсе не смутились, и именно они создали первый опасный момент в матче. После скидки партнёра Чери метров с двенадцати бил в угол, но Коваль среагировал и спас свою команду.

В целом игра в первой половине стартового тайма шла на встречных курсах, и обе команды искали счастье в атаке. Удача же оказалась на стороне «Шерифа». Рафаэлов в своей штрафной не по правилам сыграл против Апостолакиса, на что обратили внимание судьи на ВАР. В итоге после просмотра повтора было принято решение назначить пенальти, который реализовал Талал. Этот мяч серьёзно осложнил задачу «Маккаби».

Хозяева тут же прибавили, в то время как «Шериф» отошёл назад. Это быстро повлияло на результат. «Маккаби» заработал угловой, после которого мяч оказался у Чери, а тот метров с двадцати пальнул точно в дальний угол, не оставив Ковалю шансов. Израильский клуб после этого провёл ещё пару атак, но ничего опасного не создавал.

К первому тайму арбитр по примеру чемпионата мира-2022 добавил аж 12 минут. Это можно объяснить остановками на просмотр ВАР, паузой на водопой и несколькими перерывами для оказания помощи игрокам после столкновений. В течение добавленного времени были ещё паузы, «Шерифу» даже пришлось делать вынужденную замену, когда вместо Киабу появился Бадоло. Больше ничего интересного на поле не произошло, и команды ушли на перерыв при равном счёте.

Второй тайм обе команды вновь начали на встречных курсах, но на этот раз первый момент в половине создали гости. Талал по центру продвинулся к воротам и пальнул метров с двадцати шести в направление верхнего угла, но в створ немного не попал. После этого в игре будто наступила некая пауза, а тренеры стали активно заменами пытаться изменить ход поединка. Правда, на поле толком ничего не менялось.

Лишь за пятнадцать минут до конца основного времени Шибли продвинулся вперёд и пробил метров с двадцати четырёх, но не попал в створ ворот Коваля. «Маккаби» в концовке прибавлял и атаковал, а «Шериф» старался отвечать контратаками. И всё же давление хозяев привело к результату за пять минут до свистка судьи, который мог бы стать финальным. Джабер с правого фланга приблизился к штрафной и метров с двадцати двух пробил в ближний верхний угол. Кажется, что Коваль не был готов, потому что среагировал вратарем с опозданием. Тираспольцы бурно реагировали, в итоге Луваннор, который был на скамейке, получил жёлтую карточку, которая стала для него второй.

Хозяева пытались в оставшееся время на кураже забить и третий мяч и давили. У гостей сдавали нервы, и вскоре Талал, который тоже был на скамейке запасных, сказал что-то нелицеприятное судье и получил прямую красную карточку. Под занавес добавленного времени гости могли забить третий мяч. Шибли слева навесил на дальнюю штангу, где Дэвид головой не смог попасть в угол. В итоге же 90 минут остались за «Маккаби», но с учётом результата первого матча поединок перешёл в овертайм.

В самом начале дополнительного времени хозяевам повезло. Анкей сыграл на подборе после отскока и пробил метров с четырнадцати, но попал в перекладину. Затем Пайва бил из правой зоны из-за пределов штрафной, но получилось выше. В ответ последовал заброс к воротам гостей, и Пьерро головой пробил в угол, но на этот раз Коваль спас.

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«Маккаби» после этого провёл несколько атак, и одна из них завершилась взятием ворот в конце первого добавленного тайма. Чери справа забросил мяч в штрафную на Подгоряну, а тот сбросил Дэвиду, который пробил над Ковалем в дальний угол. В начале второго добавленного тайма «Маккаби» снял вопросы о выходе в следующий этап. Шуранов с левого края сместился в центр и метров с двадцати двух уложил мяч в дальний угол. В оставшееся время команды в общем-то доигрывали поединок.

Таким образом, «Маккаби» пробился в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, где сразится со словацким «Слованом». При этом израильтяне в любом случае обеспечили себе участие в групповом этапе какого-либо еврокубка этой осень. «Шериф» же теперь отправится в квалификацию Лиги Европы и сыграет с БАТЭ.