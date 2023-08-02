Сказка продолжается: Фарерский «Клаксвик» прошёл «Хеккен» и стал ближе к групповому этапу Лиги чемпионов

Сказка чемпиона Фарерских островов продолжается. «Хеккен» и «Клаксвик» устроили матч-триллер, забив по три гола. Все решила серия пенальти, в которой фарерцы оказались точнее.

Главная сенсация первого раунда квалификации Лиги чемпионов «Клаксвик» надеялся на продолжение сказки. На прошлой стадии чемпион Фарерских островов после ничьей дома с «Ференцварошем» выиграл в гостях. Теперь также сыграв дома по нулям, «Клаксвик» приехал в гости к шведскому «Хеккену».

Хозяева начали матч активнее и провели пару атак, но команда с Фарерских островов спокойно оборонялась. Более того, постепенно гости стали и сами прибавлять и устраивать подходы к воротам «Хеккена». На 17-й минуте «Клаксвик» сделал шаг к очередной сенсации. Кронберг нашёл в чужой штрафной Фредериксберга, который пробил точно в цель и вывел гостей вперёд.

Правда, радовались гости недолго. Всего через семь минут Сана на линии штрафной получил пас от Лаюни и пробил впритирку с левой штангой, не оставив Йохансону шансов. После этого «Хеккен» повёл ещё ряд атак, но защита гостей держалась. В свою очередь попытки «Клаксвика» выглядели менее перспективными. Однако к перерыву на табло горел так или иначе равный счёт.

В самом начале второго тайма шведы вышли вперёд. После навеса с углового Лаюни высокого выпрыгнул и головой отправил мяч цель. Однако и в этот раз счёт быстро стал равным. «Клаксвик» тут же прибавил, и через пару минут Фредериксберг пробил точно в левый угол, не оставив Абрахамссону шансов.

Лучшей иллюстрацией к тому, что происходило на поле, была разница во владении мячом. Она к этому моменту матча составляла 64% на 36% в пользу хозяев. Однако «Клаксвик» грамотно оборонялся и реализовывал свои шансы. При этом после забитого мяча гости стали действовать чуть смелее и чаще стали подходить к воротам «Хеккена», но точности их ударам не хватало.

Ближе к концу основного времени «Клаксвик» стал захватывать инициативу и всё больше нагружать оборону «Хеккена», которая, правда, справлялась со всеми попытками гостей. При этом в одной из ответных атак шведы едва не забили сами. Садик получил мяч на линии штрафной прямо по центру ворот, но его удар оказался слишком слабым, и Йоханссон с этой попыткой справился. В итоге 90 минут так и завершились вничью, так что матч продолжился в овертайме.

Начало дополнительного времени активнее провёл «Хеккен». Шведы провели ряд атак, в одной из которых Лаяни в чужой штрафной ушёл от защитника и пробил, но получилось вше цели. Шведы зарабатывали угловые, а «Клаксвик» просто отбивался. В результате в конце первого дополнительного тайма хозяева своего добились. Садик получил мяч за пределами штрафной и пробил точно в нижний левый угол.

Фарерцы сдаваться не собирались и могли вновь быстро сравнять счёт. После навеса с фланга Касси примерно с одиннадцатиметровой отметки головой пробил под перекладину, но Абрахамссон в красивом прыжке вытащил мяч и спас ворота. Однако угловой принёс гостям вожделенный гол. Гуссиос, сыграв на отскоке, пробил слёта точно в цель.

Рюгор дальним ударом попытался в скором времени вывести «Хеккен» вновь вперёд, но мяч пролетел выше цели. В ответ Гуссиос мог оформить дубль, получив передачу на линии штрафной, но его удар Абрахамссон парировал. В итоге судьбу путёвки в следующий этап решала серия пенальти.

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Серия начинали хозяева, и Ховланд был точен, в ответ Фредериксберг тоже не промахнулся. Вслед за ними точно пробили Лаюни и Андреасен, а также Густафсон и да Силва. Четвёртый удар у хозяев выполнял Рюгор, но Йоханссон его попытку парировал. Однако гости шансов не воспользовались, так как Гуссиос также не забил. Парад промахов продолжил Сандберг. Решающий удар у гостей подошёл бить Форрен, и он был точен

В итоге «Клаксвик» продолжит борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. В следующей стадии их соперником станет победитель пары «Галатасарай» - «Жальгирис». При этом фарерцы в любом случае осенью сыграют на групповой стадии какого-либо еврокубка, и это будет впервые в истории страны. Что касается «Хеккена», то он отправляется в квалификацию Лиги Европы, где сыграет с проигравшим пары «Галатасарай» - «Жальгирис».