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Сказка продолжается: Фарерский «Клаксвик» прошёл «Хеккен» и стал ближе к групповому этапу Лиги чемпионов

02 Августа 2023 • 22:57 Комментировать
Хеккен
3:3
Клаксвик
окончен после пенальти

Сказка чемпиона Фарерских островов продолжается. «Хеккен» и «Клаксвик» устроили матч-триллер, забив по три гола. Все решила серия пенальти, в которой фарерцы оказались точнее.

Протокол игры  
Хеккен3:3Клаксвик
  17'Фредериксберг Арни (0:1)
(1:1) Сана Тобиас24'  
(2:1) Лаюни Амор48'  
  53'Фредериксберг Арни (2:2)
(3:2) Садик Ибраим105'  
  109'Фредериксберг Арни (3:3)
Абрахамссон ПетерФридрикссон Вальгейр-Люнддаль 70' (Сонко Момоду ( 70') Хаммар Юхан 97' (Тебо Франклин ( 97'  118') Ховланд ЭвенХансен Кристоффер ЛуннРюгор МиккельГустафссон СамуэльСана Тобиас 80' (Ромео Аман ( 80') Лаюни АморТрпчевски Филип 70' (Сандберг Симон ( 70') Садик Ибраим 110' (Юссеф Али ( 110')
Запасные: Баножич СебастьянБрюсберг ИсакДабо ПонтусБраттберг ЙоханКамара ОлаХоджич КадирТотлэнд Томас
Йоханссон ДжонатанПетерсен Бёрге 64' (Ватнсдаль Хейни ( 64') Феро Одмар 106' (Йоханнесен Йонн ( 106') Форрен ВегардДаниэльсен Йоаннес  119'Павлович Дени 74' (Ханссон Халлюр ( 74') Андреасен ЯкупЙоэнсен Рене 90' (Гуссиос Сиверт ( 90') Фредериксберг АрниКасси Люк  61' 119' (Ахмед Латиф ( 119') Кронберг Клаес 74' (Да Силва Патрик ( 74')
Запасные: Петтерсен МаркусКалсо СимунКлеттскард ПаллЙозефсен Йохан
02 августа. Стадион "Бравида Арена".

Главная сенсация первого раунда квалификации Лиги чемпионов «Клаксвик» надеялся на продолжение сказки. На прошлой стадии чемпион Фарерских островов после ничьей дома с «Ференцварошем» выиграл в гостях. Теперь также сыграв дома по нулям, «Клаксвик» приехал в гости к шведскому «Хеккену».

Хозяева начали матч активнее и провели пару атак, но команда с Фарерских островов спокойно оборонялась. Более того, постепенно гости стали и сами прибавлять и устраивать подходы к воротам «Хеккена». На 17-й минуте «Клаксвик» сделал шаг к очередной сенсации. Кронберг нашёл в чужой штрафной Фредериксберга, который пробил точно в цель и вывел гостей вперёд.

Правда, радовались гости недолго. Всего через семь минут Сана на линии штрафной получил пас от Лаюни и пробил впритирку с левой штангой, не оставив Йохансону шансов. После этого «Хеккен» повёл ещё ряд атак, но защита гостей держалась. В свою очередь попытки «Клаксвика» выглядели менее перспективными. Однако к перерыву на табло горел так или иначе равный счёт.

В самом начале второго тайма шведы вышли вперёд. После навеса с углового Лаюни высокого выпрыгнул и головой отправил мяч цель. Однако и в этот раз счёт быстро стал равным. «Клаксвик» тут же прибавил, и через пару минут Фредериксберг пробил точно в левый угол, не оставив Абрахамссону шансов.

Лучшей иллюстрацией к тому, что происходило на поле, была разница во владении мячом. Она к этому моменту матча составляла 64% на 36% в пользу хозяев. Однако «Клаксвик» грамотно оборонялся и реализовывал свои шансы. При этом после забитого мяча гости стали действовать чуть смелее и чаще стали подходить к воротам «Хеккена», но точности их ударам не хватало.

Ближе к концу основного времени «Клаксвик» стал захватывать инициативу и всё больше нагружать оборону «Хеккена», которая, правда, справлялась со всеми попытками гостей. При этом в одной из ответных атак шведы едва не забили сами. Садик получил мяч на линии штрафной прямо по центру ворот, но его удар оказался слишком слабым, и Йоханссон с этой попыткой справился. В итоге 90 минут так и завершились вничью, так что матч продолжился в овертайме.

Начало дополнительного времени активнее провёл «Хеккен». Шведы провели ряд атак, в одной из которых Лаяни в чужой штрафной ушёл от защитника и пробил, но получилось вше цели. Шведы зарабатывали угловые, а «Клаксвик» просто отбивался. В результате в конце первого дополнительного тайма хозяева своего добились. Садик получил мяч за пределами штрафной и пробил точно в нижний левый угол.

Фарерцы сдаваться не собирались и могли вновь быстро сравнять счёт. После навеса с фланга Касси примерно с одиннадцатиметровой отметки головой пробил под перекладину, но Абрахамссон в красивом прыжке вытащил мяч и спас ворота. Однако угловой принёс гостям вожделенный гол. Гуссиос, сыграв на отскоке, пробил слёта точно в цель.

Рюгор дальним ударом попытался в скором времени вывести «Хеккен» вновь вперёд, но мяч пролетел выше цели. В ответ Гуссиос мог оформить дубль, получив передачу на линии штрафной, но его удар Абрахамссон парировал. В итоге судьбу путёвки в следующий этап решала серия пенальти.

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Серия начинали хозяева, и Ховланд был точен, в ответ Фредериксберг тоже не промахнулся. Вслед за ними точно пробили Лаюни и Андреасен, а также Густафсон и да Силва. Четвёртый удар у хозяев выполнял Рюгор, но Йоханссон его попытку парировал. Однако гости шансов не воспользовались, так как Гуссиос также не забил. Парад промахов продолжил Сандберг. Решающий удар у гостей подошёл бить Форрен, и он был точен

В итоге «Клаксвик» продолжит борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. В следующей стадии их соперником станет победитель пары «Галатасарай» - «Жальгирис». При этом фарерцы в любом случае осенью сыграют на групповой стадии какого-либо еврокубка, и это будет впервые в истории страны. Что касается «Хеккена», то он отправляется в квалификацию Лиги Европы, где сыграет с проигравшим пары «Галатасарай» - «Жальгирис».

Роман Андреев

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