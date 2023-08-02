«Карабах» покидает Лигу чемпионов, не сумев взять реванш у «Ракува»

В ответном матче второго квалифай-раунда Лиги чемпионов «Карабах» принимал «Ракув» после неудачи 2:3 недельной давности. У гостей Джон Замора убегал один на один с голкипером, но в последний момент защитник помешал удару. Сразу после перерыва Фран Тудор прорвался к штрафной и внешней стороной стопы зарядил в девятку. Довольно быстро «Карабах» ответил, Редон Джиджа метров с 10 в касание отправил мяч в сетку. Марко Янкович мог вывести хозяев вперед, но направил мяч в штангу.

1:1, «Карабах» покидает Лигу чемпионов и в Лиге Европы сыграет с ХИКом или «Мольде». «Ракув» сразится с «Арисом».Протокол игры