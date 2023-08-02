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«Карабах» покидает Лигу чемпионов, не сумев взять реванш у «Ракува»

02 Августа 2023 • 21:03 Комментировать
Карабах
1:1
Ракув
окончен

В ответном матче второго квалифай-раунда Лиги чемпионов «Карабах» принимал «Ракув» после неудачи 2:3 недельной давности. У гостей Джон Замора убегал один на один с голкипером, но в последний момент защитник помешал удару. Сразу после перерыва Фран Тудор прорвался к штрафной и внешней стороной стопы зарядил в девятку. Довольно быстро «Карабах» ответил, Редон Джиджа метров с 10 в касание отправил мяч в сетку. Марко Янкович мог вывести хозяев вперед, но направил мяч в штангу.

1:1, «Карабах» покидает Лигу чемпионов и в Лиге Европы сыграет с ХИКом или «Мольде». «Ракув» сразится с «Арисом».Протокол игры

 
Карабах1:1Ракув
  52'Тудор Фран (0:1)
(1:1) Джиджа Редон60'  
Магомедалиев ШахрудинБайрамов ТуралМустафазаде БахлулМедина Кевин  47'Джафаргулиев Элвин 79' (Дьякаби Адама ( 79') Ромао ЖулиоЯнкович МаркоАндраде Леандро 86' (Ахундзаде Нариман ( 86') Бензия Яссин 70' (Жуниньо VI ( 70') Зубир АбделлаДжиджа Редон 70' (Кейта Амиду ( 70')
Запасные: Алмейда РичардМамедов РахильГугешашвили ЛукаМедведев МаксимГусейнов БадавиРамазанов АминАндраде ПатрикГулиев Нихад
Ковачевич Владан  90'Раковитан БогданАрсенич ЗоранСварнас СтратосТудор Фран 82' (Сореску Деян ( 82') Папаниколау ЯннисБерггрен ГуставСалес Жеан Карлос  57'Цебуля Марчин 61' (Кочергин Владислав ( 61') Зволински Лукаш 46' (Пясецки Фабиан ( 46') Замора Джон 31' (Новак Бартош ( 31'Киттель Сонни 61')
Запасные: Чиж ШимонВдовяк МатеушЛидерман БенБиззад КасперПлавшич Срджан
02 августа. Стадион "Бакинский олимпийский стадион".

 

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