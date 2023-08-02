«Карабах» покидает Лигу чемпионов, не сумев взять реванш у «Ракува»

В ответном матче второго квалифай-раунда Лиги чемпионов «Карабах» принимал «Ракув» после неудачи 2:3 недельной давности. У гостей Джон Замора убегал один на один с голкипером, но в последний момент защитник помешал удару. Сразу после перерыва Фран Тудор прорвался к штрафной и внешней стороной стопы зарядил в девятку. Довольно быстро «Карабах» ответил, Редон Джиджа метров с 10 в касание отправил мяч в сетку. Марко Янкович мог вывести хозяев вперед, но направил мяч в штангу.
1:1, «Карабах» покидает Лигу чемпионов и в Лиге Европы сыграет с ХИКом или «Мольде». «Ракув» сразится с «Арисом».Протокол игры
|52'Тудор Фран (0:1)
|(1:1) Джиджа Редон60'
Магомедалиев Шахрудин•Байрамов Турал•Мустафазаде Бахлул•Медина Кевин• 47'Джафаргулиев Элвин79' (Дьякаби Адама (79') •Ромао Жулио•Янкович Марко•Андраде Леандро86' (Ахундзаде Нариман (86') •Бензия Яссин70' (Жуниньо VI (70') •Зубир Абделла•Джиджа Редон70' (Кейта Амиду (70')
Ковачевич Владан• 90'Раковитан Богдан•Арсенич Зоран•Сварнас Стратос•Тудор Фран82' (Сореску Деян (82') •Папаниколау Яннис•Берггрен Густав•Салес Жеан Карлос• 57'Цебуля Марчин61' (Кочергин Владислав (61') •Зволински Лукаш46' (Пясецки Фабиан (46') •Замора Джон31' (Новак Бартош (31'Киттель Сонни61')
02 августа. Стадион "Бакинский олимпийский стадион".
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