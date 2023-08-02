«Астана» ещё раз всухую проиграла загребскому «Динамо»

После 0:4 в Хорватии «Астана» имела призрачные шансы пройти загребское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов. В ответном поединке лучшая команда Казахстана снова уступила, пускай даже намного чаще обостряла игру у чужих ворот.

В середине первого тайма у линии штрафной Махир Эмрели изловчился и пробил почти без замаха в правый нижний угол - 1:0. Камо Оганесян не смог сравнять счет ударом с острого угла. В ответ Бруно Петкович бил метров с 35 по фактически пустым воротам, и защитник успел добежать и подставить голову. Эмрели отметился и после перерыва, но до этого неокрректно боролся с защитником, не засчитано. Абат Аймбетов едва не сравнял, но не переиграл голкипера в выходе один на один. На 90-й минуте контратака гостей, попытка Мартина Бутарины блокирована, а добивание Антонио Марина - нет.

2:0, «Динамо» сыграет против АЕКа, а «Астана» - против «Лудогорца» в Лиге Европы.