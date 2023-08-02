Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Астана» ещё раз всухую проиграла загребскому «Динамо»

02 Августа 2023 • 18:58 Комментировать
Астана
0:2
Динамо Загреб
окончен

После 0:4 в Хорватии «Астана» имела призрачные шансы пройти загребское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов. В ответном поединке лучшая команда Казахстана снова уступила, пускай даже намного чаще обостряла игру у чужих ворот.

В середине первого тайма у линии штрафной Махир Эмрели изловчился и пробил почти без замаха в правый нижний угол - 1:0. Камо Оганесян не смог сравнять счет ударом с острого угла. В ответ Бруно Петкович бил метров с 35 по фактически пустым воротам, и защитник успел добежать и подставить голову. Эмрели отметился и после перерыва, но до этого неокрректно боролся с защитником, не засчитано. Абат Аймбетов едва не сравнял, но не переиграл голкипера в выходе один на один. На 90-й минуте контратака гостей, попытка Мартина Бутарины блокирована, а добивание Антонио Марина - нет.

2:0, «Динамо» сыграет против АЕКа, а «Астана» - против «Лудогорца» в Лиге Европы.

Протокол игры  
Астана0:2Динамо Загреб
  24'Эмрели Махир (0:1)
  89'Марин Антонио (0:2)
Чондрич ЙосипМарочкин АлександрТомашевич ЗаркоАманович Алекса 41' (Досмагамбетов Тимур ( 41') Оганесян КамоВороговский ЯнЭбонг МаксЛончар СтьепанТомасов Марин  45' 46' (Йованчич Душан ( 46') Аймбетов Абат 70' (Астанов Эльхан ( 70') Прокопенко Владислав 46' (Дарбо Дембо ( 46')
Запасные: Дарабаев АсланБейсебеков АбзалКуат ИсламбекЖаксылыков НуралиБасманов СтаниславПодымский ДанилУрега ФабьенЗаруцкий Александр
Ливакович ДоминикМохаррами СадехРистовски СтефанШутало Йосип 68' (Берноэр Максим ( 68') Любичич Роберт 78' (Батурина Мартин ( 78') Сучич ПетарМишич Йосип 79' (Луканич Лука ( 79') Шпикич ДариоМихайличенко БогданЭмрели Махир 78' (Дрмич Йосип ( 78') Петкович Бруно 68' (Марин Антонио ( 68')
Запасные: Крджалич АнесЗагорац ДаниэльИванушец ЛукаПерич ДиноПеркович МауроШутало БошкоНевистич Иван
02 августа. Стадион "Астана-Арена" (Астана).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Астана Динамо Загреб
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Астана Астана
Динамо Загреб Динамо Загреб
0
2
3.35 3.35 2.32
Видео
58 мин
Карабах Карабах
Ракув Ракув
0
0
2.32 3.15 3.60
Видео
13 мин
Генк Генк
Серветт Серветт
0
0
1.65 4.00 5.80
Видео
13 мин
Молде Молде
ХИК ХИК
0
0
1.50 4.30 7.60
Видео
13 мин
Хеккен Хеккен
Клаксвик Клаксвик
0
0
1.37 5.40 8.40
Видео
13 мин
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Шериф Шериф
0
0
1.66 3.70 6.40
Видео
02.08.23 в 21:00
ФК Копенгаген ФК Копенгаген
Брейдаблик Брейдаблик
1.27 6.20 12.00
Видео
02.08.23 в 21:30
Галатасарай Галатасарай
Жальгирис Жальгирис
1.28 5.60 14.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Августа
18:58 · Лига чемпионов
«Астана» ещё раз всухую проиграла загребскому «Динамо»
13:41 · Украина. Премьер-лига
​«Днепр-1» пожаловался на отправления в Греции – клуб с Украины вылетел из Лиги чемпионов
00:44 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо: «Матчи с «Миланом» стали разочарованием»
01 Августа
22:58 · Лига чемпионов
БАТЭ и «Арис» вновь забили восемь мячей на пару: Киприоты победили и продолжили борьбу в Лиге чемпионов
22:37 · Лига чемпионов
«Днепр-1» едва не поборолся с «Панатинаикосом» за проход дальше в Лиге чемпионов
18:50 · Лига чемпионов
«Молде» - ХИК: прогноз на ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов
31 Июля
20:40 · Лига чемпионов
Родри: Я пять тысяч раз пересмотрел свой гол «Интеру» в финале Лиги чемпионов
14:59 · Лига чемпионов
БАТЭ - «Арис»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
29 Июля
14:11 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто оценил перспективы «Барселоны» в новом сезоне
12:40 · Украина. Премьер-лига
​«Шахтёр» будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в немецком городе
26 Июля
23:38 · Лига чемпионов
По проторенной дорожке: «Клаксвик», выбивший из Лиги чемпионов «Ференцварош» с Черчесовым, опять начал с ничьей дома
23:26 · Лига чемпионов
«Карабах» упустил ничью в матче с чемпионом Польши
21:59 · Лига чемпионов
«Шериф» одержал важную победу над «Маккаби» из Хайфы
21:58 · Лига чемпионов
БАТЭ пропустил 6 мячей от «Ариса» 1
18:19 · Лига чемпионов
Агент Агузаров: «Вылет «Ференцвароша» из ЛЧ – дикая случайность»
Все новости
Рекомендуем