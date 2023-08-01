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БАТЭ и «Арис» вновь забили восемь мячей на пару: Киприоты победили и продолжили борьбу в Лиге чемпионов

01 Августа 2023 • 22:58 Комментировать
БАТЭ
3:5
Арис Лимассол
2-й тайм

БАТЭ и «Арис» вновь выдали голевое пиршество, и в ответном матче они на пару забили восемь голов. Киприоты опять победили, правда, теперь не разгромно и продолжили борьбу в главном еврокубке.

Протокол игры  
БАТЭ3:5Арис Лимассол
  8'Шави Уоррен (0:1)
(1:1) Громыко Валерий25'  
  26'Гомис Янник (1:2)
  35'Кажу (1:3)
(2:3) Мартынов Александр48'  
  56'Бенгтссон Лео (2:4)
  74'Стемпиньски Мариуш (2:5)
(3:5) Лаптев Денис90'  
Кудравец АндрейНечаев ДанилаХадаркевич Руслан  30'Бане Сиди 42' (Мартынов Александр ( 42') Жимо Шериф  15' 69' (Малькевич Владислав ( 69') Подстрелов Дмитрий 69' (Исламович Сеад ( 69') Гречихо Денис 69' (Антилевский Дмитрий ( 69') Бочеров Валерий  32'Громыко Валерий 84' (Волков Сергей Александрович ( 84') Концевой Артём АлександровичЛаптев Денис
Запасные: Василевич ИльяШестюк АлександрКоврук МатвейДергачев Вячеслав
Ванаилсон ЛусианоЯго СтивБрорссон Франц  3' 46' (Сане Мамаду ( 46') Мукету-Муссунда Алекс  24'Кажу 57' (Николич Велько ( 57') Сёке ЮлиусСтруски Кароль 57' (Урошевич Слободан ( 57') Маямбела МихлалиГомис Янник 73' (Моннор Джейден ( 73') Бенгтссон ЛеоШави Уоррен 46' (Стемпиньски Мариуш ( 46')
Запасные: Деметриу АндреасKonstantinos ChrysostomouБраун МорганШполярич МатьяСофрониу Эллинас
01 августа. Стадион "Мезокёвесди Вароси".

Во вторник игрались ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Борисовкий БАТЭ мечтал о чуде после поражения в Лимассоле от «Ариса» со счётом 2:6. Задача для подопечных Кирилла Альшевского выглядела почти невероятный, тем более, они были лишены своей поддержки, ведь матч проходил во венгерском Мезёкёвешде.

«Арис» на первых минутах действовал активнее и быстро вышел вперёд. Оборона БАТЭ провалилась, и Шави с центра поля убежал на рандеву с вратарём. Форвард шанс реализовал, но арбитры сначала зафиксировали офсайд. Правда, после просмотра ВАР стало очевидно, что в момент передачи форвард ещё не пересёк центральную линию, так что гол был засчитан.

Вскоре белорусский клуб мог сравнять счет, когда Ванаилсон неудачно сыграл на выходе. Однако последовавший удар по воротам «Ариса» был заблокирован. В ответ последовала передача на правый угол штрафной хозяев на ход Маямбеле, который с ходу решил пробить в ближнюю «девятку», но в створ не попал.

БАТЭ пытался добавить и в середине тайма заработал пенальти. Лаптев в чужой штрафной укрыл мяч корпусом, а Мукету-Муссунда завалил его руками. Громыко с точки был точен, но равный счёт на табло горел всего несколько секунд. Тут же Шави по правому краю ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где белорусы потеряли Гомиса, который вновь вывел «Арис» вперёд.

После этого на поле пошла довольно жёсткая игра, будто интрига в противостоянии была жива. В итоге хозяева получили два предупреждения, что чуть остудило пыл. «Арис» же за десять минут до перерыва забил и третий гол. Активный Шави справа сместился в центр по линии штрафной и пробил, Кудравец с этим выстрелом справился, но отбил мяч недалеко, и Кажу оказался первым на добивании.

После этого киприоты спокойно отошли назад и чуть не поплатились за это. После прострела слева Ванаилсон вновь сыграл неуверенно и отбил мяч прямо перед собой, но Лаптев ударом с острого угла в створ не попал. В итоге на перерыв команды ушли при серьёзном преимуществе «Ариса».

В начале второго тайма борисовчане сократили отставание в счёте. Громыко на правом фланге обыгрался с партнером и навесил ближнюю штангу, Лаптев продлил мяч в центр, откуда Мартынов буквально внес мяч в сетку. Тут же уже после навеса слева Лаптев головой бил с линии вратарской, но немного не попал в угол.

«Арис» выдержал давление БАТЭ в начале тайма, успокоил игру, а потом вновь увеличил преимущество. Киприоты провели регбийную атаку слева направо, в результате которой Бенгтссон принял мяч около угла штрафной, сместился в центр и пальнул точно впритирку с дальней штангой. После этого Алексей Шипелвский снял с игры ещё двух лидеров в придачу к паре, которую заменил ещё в перерыве. Результат в противостоянии всё же был обеспечен.

«Арис» мог доводить счёт и до разгромного. Сначала Гомис из-за пределов штрафной пробил в левый нижний угол, но немного не попал в створ. Позже после навеса с углового один из защитников хозяев едва не срезал мяч в собственные ворота. За пятнадцать минут до конца матча гости всё же своего добились. После быстрой атаки левым флангом последовал прострел, и Стемпиньски его замкнул. Вскоре поляк мог оформить дубль. Хадаркович обрезался у своей штрафной, но после паса Маямбела Стемпиньски в выгодной позиции слишком долго готовил удар.

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В компенсированное время хозяева получили шанс уйти от разгрома. Мукету-Муссунда в своей штрафной на бедро принял соперника, и белорусы получили право на второй пенальти. К мячу подошёл Лаптев и не оставил вратарю гостей шансов. Вскоре после этого прозвучал финальный свисток.

Таким образом, «Арис» в любом случае гарантировал себе участие в групповом этапе какого-либо еврокубка этой осенью. В следующей стадии квалификации Лиги чемпионов киприоты сыграют с победителем в матчах между польским «Ракувом» и азербайджанским «Карабахом», который определится в среду. Что касается БАТЭ, то белорусы отправятся в отбор Лиги Европы, где их соперником станет проигравший в дуэли молдавского «Шерифа» и израильского «Маккаби», который также определится в среду.

Роман Андреев

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