Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Днепр-1» едва не поборолся с «Панатинаикосом» за проход дальше в Лиге чемпионов

01 Августа 2023 • 22:37 Комментировать
Панатинаикос
2:2
Днепр-1
окончен

«Днепр-1» проиграл «Панатинаикосу» дебютный для себя матч квалификации Лиги чемпионов, но в ответной встрече сохранял шансы реабилитироваться за 1:3. Даже несмотря на быстрый гол Андража Шпорара. Соперник быстро отыгрался после удара Артёма Довбика, а на 54-й минуте Эдуард Сарапий вывел украинцев вперед. Однако столь нужный следующий мяч влетел именно в их ворота после еще одной меткой попытки Шпорара - 2:2.

Протокол игры  
Панатинаикос2:2Днепр-1
(1:0) Шпорар Андраж15'  
  24'Довбик Артём (1:1)
  54'Сарапий Эдуард (1:2)
(2:2) Шпорар Андраж70'  
Бриньоли АльбертоКотсирас ЯннисЕдвай ТинМагнуссон ХёрдурХуанкарПерес РубенДжуричич Филип 79' (Иоаннидис Фотис ( 79') Де Вильена Тонни 66' (Чокай Энис ( 66') Паласиос Себастьян  45' 46' (Мансини Даниэль ( 46') Шпорар Андраж 79' (Кляйнхайслер Ласло ( 79') Бернард Дуарте
Запасные: Младенович ФилипКсенопулос ВасилисВагианнидис ГеоргиосВербич БеньяминЗека КарлосГеоргиос СидерасЛодыгин Юрий
Волынец Евгений 36' (Кинарейкин Яков ( 36') Пасич ЕвгенийАдамюк ВладимирСарапий Эдуард 57' (Сваток Александр ( 57') Каплиенко Александр 69' (Гуцуляк Алексей ( 69') Бабенко РусланБланко Доминго  20'Мирошниченко ДенисПихалёнок Александр  55' 68' (Когут Игорь ( 68'  87') Валентин Рубчинский  43' 69' (Танчик Владимир ( 69'  75') Довбик Артём
Запасные: Daniel KiwindaRamik HadzhyievГорбунов Сергей ОлеговичМакс ВалефГорин ОлегEmiliano Purita
01 августа. Стадион "Апостолос Николаидис" (Асенс).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Панатинаикос Днепр-1
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Панатинаикос Панатинаикос
Днепр-1 Днепр-1
2
2
1.59 4.10 6.20
Видео
182 мин
БАТЭ БАТЭ
Арис Лимассол Арис Лимассол
3
5
3.15 3.25 2.49
Видео
Окончен
Олимпия Любляна Олимпия Любляна
Лудогорец Лудогорец
2
1
3.15 3.50 2.36
Видео
Окончен
Слован Братислава Слован Братислава
Зриньски Зриньски
2
2
1.81 3.80 4.70
Видео
02.08.23 в 17:00
Астана Астана
Динамо Загреб Динамо Загреб
3.35 3.35 2.32
Видео
02.08.23 в 19:00
Карабах Карабах
Ракув Ракув
2.32 3.15 3.60
Видео
02.08.23 в 20:00
Генк Генк
Серветт Серветт
1.65 4.00 5.80
Видео
02.08.23 в 20:00
Молде Молде
ХИК ХИК
1.50 4.30 7.60
Видео
02.08.23 в 20:00
Хеккен Хеккен
Клаксвик Клаксвик
1.37 5.40 8.40
Видео
02.08.23 в 20:00
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Шериф Шериф
1.66 3.70 6.40
Видео
02.08.23 в 21:00
ФК Копенгаген ФК Копенгаген
Брейдаблик Брейдаблик
1.27 6.20 12.00
Видео
02.08.23 в 21:30
Галатасарай Галатасарай
Жальгирис Жальгирис
1.28 5.60 14.00
Видео
Все матчи
Новости
01 Августа
22:58 · Лига чемпионов
БАТЭ и «Арис» вновь забили восемь мячей на пару: Киприоты победили и продолжили борьбу в Лиге чемпионов
22:37 · Лига чемпионов
«Днепр-1» едва не поборолся с «Панатинаикосом» за проход дальше в Лиге чемпионов
18:50 · Лига чемпионов
«Молде» - ХИК: прогноз на ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов
31 Июля
20:40 · Лига чемпионов
Родри: Я пять тысяч раз пересмотрел свой гол «Интеру» в финале Лиги чемпионов
14:59 · Лига чемпионов
БАТЭ - «Арис»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
29 Июля
14:11 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто оценил перспективы «Барселоны» в новом сезоне
12:40 · Украина. Премьер-лига
​«Шахтёр» будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в немецком городе
26 Июля
23:38 · Лига чемпионов
По проторенной дорожке: «Клаксвик», выбивший из Лиги чемпионов «Ференцварош» с Черчесовым, опять начал с ничьей дома
23:26 · Лига чемпионов
«Карабах» упустил ничью в матче с чемпионом Польши
21:59 · Лига чемпионов
«Шериф» одержал важную победу над «Маккаби» из Хайфы
21:58 · Лига чемпионов
БАТЭ пропустил 6 мячей от «Ариса» 1
18:19 · Лига чемпионов
Агент Агузаров: «Вылет «Ференцвароша» из ЛЧ – дикая случайность»
25 Июля
23:05 · Лига чемпионов
«Астана» получила четыре мяча в Загребе
23:02 · Лига чемпионов
«Днепр-1» неудачно стартовал в квалификации Лиги чемпионов
20:58 · Лига чемпионов
Сенсация в Литве: «Галатасарай» упустил победу над «Жальгирисом»
Все новости
Рекомендуем