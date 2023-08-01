«Днепр-1» едва не поборолся с «Панатинаикосом» за проход дальше в Лиге чемпионов

«Днепр-1» проиграл «Панатинаикосу» дебютный для себя матч квалификации Лиги чемпионов, но в ответной встрече сохранял шансы реабилитироваться за 1:3. Даже несмотря на быстрый гол Андража Шпорара. Соперник быстро отыгрался после удара Артёма Довбика, а на 54-й минуте Эдуард Сарапий вывел украинцев вперед. Однако столь нужный следующий мяч влетел именно в их ворота после еще одной меткой попытки Шпорара - 2:2.
Протокол игры
|(1:0) Шпорар Андраж15'
|24'Довбик Артём (1:1)
|54'Сарапий Эдуард (1:2)
|(2:2) Шпорар Андраж70'
Бриньоли Альберто•Котсирас Яннис•Едвай Тин•Магнуссон Хёрдур•Хуанкар•Перес Рубен•Джуричич Филип79' (Иоаннидис Фотис (79') •Де Вильена Тонни66' (Чокай Энис (66') •Паласиос Себастьян 45'46' (Мансини Даниэль (46') •Шпорар Андраж79' (Кляйнхайслер Ласло (79') •Бернард Дуарте
Волынец Евгений36' (Кинарейкин Яков (36') •Пасич Евгений•Адамюк Владимир•Сарапий Эдуард57' (Сваток Александр (57') •Каплиенко Александр69' (Гуцуляк Алексей (69') •Бабенко Руслан•Бланко Доминго• 20'Мирошниченко Денис•Пихалёнок Александр 55'68' (Когут Игорь (68') • 87'Валентин Рубчинский 43'69' (Танчик Владимир (69') • 75'Довбик Артём
01 августа. Стадион "Апостолос Николаидис" (Асенс).
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