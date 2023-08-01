«Днепр-1» едва не поборолся с «Панатинаикосом» за проход дальше в Лиге чемпионов

«Днепр-1» проиграл «Панатинаикосу» дебютный для себя матч квалификации Лиги чемпионов, но в ответной встрече сохранял шансы реабилитироваться за 1:3. Даже несмотря на быстрый гол Андража Шпорара. Соперник быстро отыгрался после удара Артёма Довбика, а на 54-й минуте Эдуард Сарапий вывел украинцев вперед. Однако столь нужный следующий мяч влетел именно в их ворота после еще одной меткой попытки Шпорара - 2:2.