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Родри: Я пять тысяч раз пересмотрел свой гол «Интеру» в финале Лиги чемпионов

31 Июля 2023 • 20:40 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес вспомнил свой гол в финале Лиги чемпионов – 2022/23 в ворота миланского «Интера» (1:0).

В интервью Manchester Evening News Родри рассказал, что пересмотрел свой гол «Интеру» пять тысяч раз, ведь это был для него особенный момент. По словам футболиста, ты сильно наслаждаешься таким моментом, когда являешься опорным хавбеком и редко можешь решить исход матча.

В прошлом сезоне 27-летний испанец принял участие в 56 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и стал автором семи результативных передач.

Старт нового розыгрыша группового этапа Лиги чемпионов запланирован на 19 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Родри Эрнандес
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