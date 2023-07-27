«Барселона» получила предварительный допуск на участие в Лиге чемпионов

УЕФА разрешил «Барселоне» принять участие в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.

Журналист Sky Sports Роб Харрис сообщил, что УЕФА разрешил каталонскому клубу сыграть в самом престижном европейском турнире в этом году. По словам журналиста, в УЕФА решили отложить вопрос возможного исключения «сине-гранатовых» из еврокубков.

Напомним, весной 2023 года УЕФА начал расследование по делу, согласно которому «Барселона» до 2018 года выплачивала деньги бывшему вице-президенту судейского корпуса Испании.

По итогам чемпионата Испании – 2022/23 подопечные Хави Эрнандеса стали обладателями золотых медалей и получили прямую путевку в Лигу чемпионов.