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Лига чемпионов

По проторенной дорожке: «Клаксвик», выбивший из Лиги чемпионов «Ференцварош» с Черчесовым, опять начал с ничьей дома

26 Июля 2023 • 23:38 Комментировать
Клаксвик
0:0
Хеккен
окончен

В одном из первых матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов фарерский «КИ Клаксвик» играл у себя дома против шведского «Хеккена».

Протокол игры  
Клаксвик0:0Хеккен
Йоханссон ДжонатанПетерсен БёргеФеро ОдмарФоррен ВегардДаниэльсен ЙоаннесХанссон Халлюр 68' (Павлович Дени ( 68') Касси Люк 81' (Гуссиос Сиверт ( 81') Андреасен ЯкупЙоэнсен РенеФредериксберг Арни  81'Кронберг Клаес 81' (Да Силва Патрик ( 81')
Запасные: Хансен ОлафАндреасен ДавидАхмед ЛатифПеттерсен МаркусГаард СайласКалсо СимунПоулсен ОлиВатнсдаль ХейниЙозефсен Йохан
Абрахамссон ПетерФридрикссон Вальгейр-Люнддаль  76'Сандберг СимонХовланд ЭвенХансен Кристоффер ЛуннРюгор МиккельГустафссон СамуэльДабо ПонтусСадик ИбраимТрпчевски Филип 75' (Лаюни Амор ( 75') Сана Тобиас 46' (Сонко Момоду ( 46')
Запасные: Баножич СебастьянБрюсберг ИсакБраттберг ЙоханУдденес ОскарЯнссон СиггеКамара ОлаКарлссон Тобиас IIIХаммар ЮханТебо ФранклинТотлэнд Томас
26 июля. Стадион "Джупумира".

Кто считался фаворитом в этом скандинавском противостоянии? Понятное дело, «Хеккен». «Осы» выиграли чемпионат Швеции, а «Клаксвик» – чемпионат Фарерских островов. Первый турнир располагается на двадцатом месте в таблице коэффициентов УЕФА, тогда как второй находится на сороковой строчке.

Никто бы в России и не обратил внимания на «Клаксвик», если бы он не выбил из Лиги чемпионов в предыдущем раунде «Ференцварош». После нулевой ничьей на острое Борой венгерский клуб проиграл в родных стенах «Клаксвику» с крупным счётом 0:3. То фиаско стоило поста главного тренера «Ференцвароша» Станиславу Черчесову.

Что касается «Хеккена», то он в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов в обоих матчах обыграл валлийский «Нью-Сейнтс» (3:1 и 2:0). В отчётном матче «осы» завладели инициативой с первых минут на правах более классной команды, стараясь оказывать такое давление на оборону соперника, под которым она бы постепенно гнулась.

Первый тайм

На десятой минуте Ибраим Садик получил возможность для удара примерно с правого края вратарской. Отправив мяч низом в ближний угол, он переместил его в руки Джонатана Йоханссона. На 23-й минуте сфера побывала в воротах «Клаксвика», и повисла напряжённая пауза, когда арбитр слушал видеоассистентов. В итоге взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Кое-какое подобие опасного момента возникло у хозяев по истечении получаса игры. Клаес Кронберг готовился пробивать из зоны левого инсайда, а Симон Сандберг в подкате отвёл угрозу на угловой. Впоследствии Садик плотным ударом снова не переиграл Йоханссона, а перед перерывом успел огрызнуться ещё Люк Касси. Полузащитник «Клаксвика» прицелился с подступов к штрафной площади и немного не попал в левый угол.

После перерыва

В начале второго тайма продолжил проявлять активность Садик. Нападающий гостей с левого фланга навесил на дальнюю штангу, и мяч, срикошетив от газона, прошёл рядом со створом. А юркнул бы невзначай в ворота – случился бы курьёзный гол. Вскоре Садик не попал в створ с линии штрафной площадки. «Клаксвику» же стали удаваться неплохие контратаки левым флангом. Таким способом у хозяев образовался реальный момент, но заработан был ими лишь угловой.

В середине тайма во время корнера у противоположных ворот очередной удар записал на свой счёт Садик. На левом краю вратарской он пробил из-под себя после скидки головой соперника, и мяч просвистел мимо ближней девятки. А на 72-й минуте хозяева запороли выход один на один и добивание – голкипер «Хеккена» Абрахамссон совершил два сэйва за считанные секунды.

Концовка

Проведя весь матч с большим территориальным преимуществом, «Хеккен» так и не смог взломать оборону соперника. А на 88-й минуте Якуп Андреасен едва не вырвал победу для хозяев, из района одиннадцатиметровой отметки подбросив мяч выше створа после прострела с левого фланга. Но и «Хеккен» чуть позже повысил градус напряжённости в чужой штрафной площадке, где Садику не удалось нормально замкнуть прострел слева от Сонко.

Итак, 0:0. Напомним, что против «Ференцвароша» в первом квалификационном раунде «Клаксвик» также завершил первый матч нулевой ничьей дома. Значит ли это, что в ответной встрече фарерский чемпион устроит в гостях взбучку шведскому с крупным счётом? Узнаем через неделю.

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Кирилл Иванцов

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Лига Чемпионов Хеккен Клаксвик
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