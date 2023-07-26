«Карабах» упустил ничью в матче с чемпионом Польши

Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов «Карабах» гости у «Ракува». Команда из Азербайджана во много выглядела острее противника, но всё же пропустила трижды. Леандро Андраде в первом тайме проверил на прочность каркас ворот хозяев. Голы пошли с начала второй половины. Сначала поляки забили в суматохе во вратарской. Вскоре голкипер «Карабаха» пропустил «бабочку», но его партнеры мгновенно отыгрались. Редон Джиджа результативно замкнул прострелы головой и ногой. И все же перед финальным свистком поляки реализовали один из двух супермоментов - 3:2. Впрочем, у «Карабаха» хорошие шансы в ответном поединке.