«Карабах» упустил ничью в матче с чемпионом Польши

Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов «Карабах» гости у «Ракува». Команда из Азербайджана во много выглядела острее противника, но всё же пропустила трижды. Леандро Андраде в первом тайме проверил на прочность каркас ворот хозяев. Голы пошли с начала второй половины. Сначала поляки забили в суматохе во вратарской. Вскоре голкипер «Карабаха» пропустил «бабочку», но его партнеры мгновенно отыгрались. Редон Джиджа результативно замкнул прострелы головой и ногой. И все же перед финальным свистком поляки реализовали один из двух супермоментов - 3:2. Впрочем, у «Карабаха» хорошие шансы в ответном поединке.
Протокол игры
|(1:0) Джафаргулиев Элвин55'
|(2:0) Пясецки Фабиан71'
|73'Джиджа Редон (2:1)
|75'Джиджа Редон (2:2)
|(3:2) Киттель Сонни90'
Ковачевич Владан•Раковитан Богдан•Арсенич Зоран•Сварнас Стратос•Тудор Фран•Папаниколау Яннис•Лидерман Бен65' (Пясецки Фабиан (65') •Салес Жеан Карлос84' (Сореску Деян (84') •Кочергин Владислав81' (Киттель Сонни (81') •Зволински Лукаш65' (Замора Джон (65') •Цебуля Марчин 12'65' (Берггрен Густав (65')
Запасные: Чиж Шимон•Вдовяк Матеуш•Биззад Каспер•Новак Бартош
Магомедалиев Шахрудин•Байрамов Турал•Мустафазаде Бахлул•Медина Кевин•Джафаргулиев Элвин70' (Андраде Патрик (70') •Ромао Жулио•Янкович Марко70' (Медведев Максим (70') •Андраде Леандро83' (Алмейда Ричард (83') • 90'Бензия Яссин 35'70' (Кейта Амиду (70') •Зубир Абделла•Джиджа Редон 78'82' (Ахундзаде Нариман (82')
26 июля. Стадион "Stadion Rakow".
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