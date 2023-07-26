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Лига чемпионов

«Карабах» упустил ничью в матче с чемпионом Польши

26 Июля 2023 • 23:26 Комментировать
Ракув
3:2
Карабах
окончен

Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов «Карабах» гости у «Ракува». Команда из Азербайджана во много выглядела острее противника, но всё же пропустила трижды. Леандро Андраде в первом тайме проверил на прочность каркас ворот хозяев. Голы пошли с начала второй половины. Сначала поляки забили в суматохе во вратарской. Вскоре голкипер «Карабаха» пропустил «бабочку», но его партнеры мгновенно отыгрались. Редон Джиджа результативно замкнул прострелы головой и ногой. И все же перед финальным свистком поляки реализовали один из двух супермоментов - 3:2. Впрочем, у «Карабаха» хорошие шансы в ответном поединке.

Протокол игры  
Ракув3:2Карабах
(1:0) Джафаргулиев Элвин55'  
(2:0) Пясецки Фабиан71'  
  73'Джиджа Редон (2:1)
  75'Джиджа Редон (2:2)
(3:2) Киттель Сонни90'  
Ковачевич ВладанРаковитан БогданАрсенич ЗоранСварнас СтратосТудор ФранПапаниколау ЯннисЛидерман Бен 65' (Пясецки Фабиан ( 65') Салес Жеан Карлос 84' (Сореску Деян ( 84') Кочергин Владислав 81' (Киттель Сонни ( 81') Зволински Лукаш 65' (Замора Джон ( 65') Цебуля Марчин  12' 65' (Берггрен Густав ( 65')
Запасные: Чиж ШимонВдовяк МатеушБиззад КасперНовак Бартош
Магомедалиев ШахрудинБайрамов ТуралМустафазаде БахлулМедина КевинДжафаргулиев Элвин 70' (Андраде Патрик ( 70') Ромао ЖулиоЯнкович Марко 70' (Медведев Максим ( 70') Андраде Леандро 83' (Алмейда Ричард ( 83'  90') Бензия Яссин  35' 70' (Кейта Амиду ( 70') Зубир АбделлаДжиджа Редон  78' 82' (Ахундзаде Нариман ( 82')
Запасные: Мамедов РахильГугешашвили ЛукаДьякаби АдамаГусейнов БадавиРамазанов АминГулиев Нихад
26 июля. Стадион "Stadion Rakow".

 

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