«Шериф» одержал важную победу над «Маккаби» из Хайфы

В квалификации главного еврокубка встретились чемпионы Молдовы и Израиля, «Шериф» и «Маккаби» из Хайфы. Гости играли первым номером и создали побольше моментов, но проиграли. В середине первого тайма Амин Талал раскачал оппонента и метко пробил - 1:0. У соперника лучшие моменты создал Францди Пьерро сначала не смог переиграть голкипера, а в концовке зарядил в перекладину.

«Шериф» ведет 1:0 перед ответным поединком.