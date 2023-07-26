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«Шериф» одержал важную победу над «Маккаби» из Хайфы

26 Июля 2023 • 21:59 Комментировать
Шериф
1:0
Маккаби Хайфа
окончен

В квалификации главного еврокубка встретились чемпионы Молдовы и Израиля, «Шериф» и «Маккаби» из Хайфы. Гости играли первым номером и создали побольше моментов, но проиграли. В середине первого тайма Амин Талал раскачал оппонента и метко пробил - 1:0. У соперника лучшие моменты создал Францди Пьерро сначала не смог переиграть голкипера, а в концовке зарядил в перекладину.

«Шериф» ведет 1:0 перед ответным поединком.

Протокол игры  
Шериф1:0Маккаби Хайфа
(1:0) Талал Амин28'  
Коваль МаксимЗохури АрмельТовар КристианГарананга МунашеАпостолакис Константинос  86'Талал Амин 90' (Анкей Дэвид ( 90') Адемо ПитерКиабу МуссаПаулу ЖоауЭнрике Луваннор 90' (Нга Седрик ( 90') Нгом-Мбекели Жером  51' 69' (Пайва Винисиус ( 69')
Запасные: Бадоло СедрикСтрайстари ВикторРикардиньо КавалькантеАртундуага АлехандроПащенко АлександрБотан Дан-Анджело
Ницан ИтамарСундгрен Даниэль  90'Сек АбдулайГольдберг ШонКорню Пьер  70' 81' (Хаяй Илай ( 81') Хазиза Долев 88' (Кандил Маор ( 88') Наор Гони 46' (Джабер Махмуд ( 46') Мохамед Али IIСаба Диа 62' (Рафаэлов Лиор ( 62') Пьерро Францди  90'Чери Тьяронн 81' (Дэвид Дин ( 81')
Запасные: Кайуф ШарифШуранов ЭрикЗаргари АвельГершон РамиДахан ОриЭлимелех РоэйПодгоряну Суф
26 июля. Стадион "Шериф" (Тирасполь).

 

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Шериф Маккаби Хайфа
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