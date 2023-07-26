«Шериф» одержал важную победу над «Маккаби» из Хайфы

В квалификации главного еврокубка встретились чемпионы Молдовы и Израиля, «Шериф» и «Маккаби» из Хайфы. Гости играли первым номером и создали побольше моментов, но проиграли. В середине первого тайма Амин Талал раскачал оппонента и метко пробил - 1:0. У соперника лучшие моменты создал Францди Пьерро сначала не смог переиграть голкипера, а в концовке зарядил в перекладину.
«Шериф» ведет 1:0 перед ответным поединком.
Протокол игры
|(1:0) Талал Амин28'
Коваль Максим•Зохури Армель•Товар Кристиан•Гарананга Мунаше•Апостолакис Константинос• 86'Талал Амин90' (Анкей Дэвид (90') •Адемо Питер•Киабу Мусса•Паулу Жоау•Энрике Луваннор90' (Нга Седрик (90') •Нгом-Мбекели Жером 51'69' (Пайва Винисиус (69')
Ницан Итамар•Сундгрен Даниэль• 90'Сек Абдулай•Гольдберг Шон•Корню Пьер 70'81' (Хаяй Илай (81') •Хазиза Долев88' (Кандил Маор (88') •Наор Гони46' (Джабер Махмуд (46') •Мохамед Али II•Саба Диа62' (Рафаэлов Лиор (62') •Пьерро Францди• 90'Чери Тьяронн81' (Дэвид Дин (81')
26 июля. Стадион "Шериф" (Тирасполь).
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