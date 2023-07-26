Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

БАТЭ пропустил 6 мячей от «Ариса»

26 Июля 2023 • 21:58 Комментировать
Арис Лимассол
6:2
БАТЭ
окончен

БАТЭ гостил у «Ариса» в матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусы не смогли толком ничего противопоставить противнику и напропускали от души. Янник Гоми реализовал пенальти, Лео Бенгтссон с центра штрафной замкнул прострел, а на 40-й минуте после прострела вдоль ворот от лицевой линии мяч влетел в сетку от защитника - 0:3. Сразу после перерыва Артём Концевой в контратаке ворвался в штрафную и точно пробил. В ответ после подачи со штрафного никто не помешал Гоми оформить дубль. Руслан Хадаркевич в свою очередь также забил со стандарта, после подачи углового. Точку поставил Джейден Моннор, прорвавшись к воротам - 5:2. «Арис» забил в шестой раз, с пенальти на 90-й минуте.

Впереди ответный матч, который вряд ли что-то изменит.

Протокол игры  
Арис Лимассол6:2БАТЭ
(1:0) Гоми Янник17'  
(2:0) Бенгтссон Лео32'  
(3:0) Бане Сиди40'  
  48'Концевой Артём Александрович (3:1)
(4:1) Гоми Янник60'  
  66'Хадаркевич Руслан (4:2)
(5:2) Моннор Джейден83'  
(6:2) Стемпиньски Мариуш90'  
Ванаилсон ЛусианоЯго СтивБрорссон ФранцМукету-Муссунда АлексКажуСтруски КарольНиколич Велько 46' (Сёке Юлиус ( 46') Маямбела Михлали 87' (Сане Мамаду ( 87') Гоми Янник 80' (Шполярич Матья ( 80') Бенгтссон Лео 46' (Стемпиньски Мариуш ( 46') Шави Уоррен 80' (Моннор Джейден ( 80')
Запасные: Деметриу АндреасKonstantinos ChrysostomouУрошевич СлободанСофрониу Эллинас
Кудравец АндрейНечаев ДанилаХадаркевич Руслан 70' (Мартынов Александр ( 70') Бане Сиди 85' (Волков Сергей Александрович ( 85') Жимо ШерифГромыко ВалерийБочеров ВалерийГречихо Денис  72' 85' (Исламович Сеад ( 85'  89') Малькевич Владислав 62' (Лаптев Денис ( 62') Антилевский Дмитрий 71' (Подстрелов Дмитрий ( 71') Концевой Артём Александрович
Запасные: Василевич ИльяШестюк АлександрКоврук МатвейДергачев Вячеслав
26 июля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
БАТЭ Арис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Арис Лимассол Арис Лимассол
БАТЭ БАТЭ
6
2
2.04 3.35 3.85
Видео
Окончен
Шериф Шериф
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
1
0
2.75 3.25 2.60
Видео
Окончен
Ракув Ракув
Карабах Карабах
3
2
2.33 3.20 3.50
Видео
75 мин
Лудогорец Лудогорец
Олимпия Любляна Олимпия Любляна
1
1
1.75 3.80 5.20
Видео
75 мин
Клаксвик Клаксвик
Хеккен Хеккен
0
0
4.70 3.50 1.87
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Июля
21:59 · Лига чемпионов
«Шериф» одержал важную победу над «Маккаби» из Хайфы
21:58 · Лига чемпионов
БАТЭ пропустил 6 мячей от «Ариса»
18:19 · Лига чемпионов
Агент Агузаров: «Вылет «Ференцвароша» из ЛЧ – дикая случайность»
25 Июля
23:05 · Лига чемпионов
«Астана» получила четыре мяча в Загребе
23:02 · Лига чемпионов
«Днепр-1» неудачно стартовал в квалификации Лиги чемпионов
20:58 · Лига чемпионов
Сенсация в Литве: «Галатасарай» упустил победу над «Жальгирисом»
20 Июля
14:38 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Проиграть клубу с Фарерских островов – это позор»
11:11 · Лига чемпионов
Канчельскис объяснил, почему «Ференцварош» уволил Черчесова
19 Июля
21:56 · Лига чемпионов
Черчесов ответил, покинет ли он «Ференцварош»
21:02 · Лига чемпионов
«Астана» с трудом прошла тбилисское «Динамо»
20:58 · Лига чемпионов
​Уткин отреагировал на позорный вылет команды Черчесова из Лиги чемпионов
20:54 · Лига чемпионов
«Ференцварош» разгромно проиграл чемпиону Фарерских островов 2
20:54 · Лига чемпионов
«Карабах» спокойно прошёл соперника из Гибралтара
20:26 · Лига чемпионов
​«Ференцварош» Черчесова позорится в Лиге чемпионов
17:22 · Лига чемпионов
Руслан Литвинов — о возможном участии в ЛЧ: «У «Спартака» есть возможности побеждать европейские команды»
Все новости
Рекомендуем