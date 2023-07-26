БАТЭ пропустил 6 мячей от «Ариса»

БАТЭ гостил у «Ариса» в матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусы не смогли толком ничего противопоставить противнику и напропускали от души. Янник Гоми реализовал пенальти, Лео Бенгтссон с центра штрафной замкнул прострел, а на 40-й минуте после прострела вдоль ворот от лицевой линии мяч влетел в сетку от защитника - 0:3. Сразу после перерыва Артём Концевой в контратаке ворвался в штрафную и точно пробил. В ответ после подачи со штрафного никто не помешал Гоми оформить дубль. Руслан Хадаркевич в свою очередь также забил со стандарта, после подачи углового. Точку поставил Джейден Моннор, прорвавшись к воротам - 5:2. «Арис» забил в шестой раз, с пенальти на 90-й минуте.

Впереди ответный матч, который вряд ли что-то изменит.