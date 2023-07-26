БАТЭ пропустил 6 мячей от «Ариса»

БАТЭ гостил у «Ариса» в матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусы не смогли толком ничего противопоставить противнику и напропускали от души. Янник Гоми реализовал пенальти, Лео Бенгтссон с центра штрафной замкнул прострел, а на 40-й минуте после прострела вдоль ворот от лицевой линии мяч влетел в сетку от защитника - 0:3. Сразу после перерыва Артём Концевой в контратаке ворвался в штрафную и точно пробил. В ответ после подачи со штрафного никто не помешал Гоми оформить дубль. Руслан Хадаркевич в свою очередь также забил со стандарта, после подачи углового. Точку поставил Джейден Моннор, прорвавшись к воротам - 5:2. «Арис» забил в шестой раз, с пенальти на 90-й минуте.
Впереди ответный матч, который вряд ли что-то изменит.
Протокол игры
|(1:0) Гоми Янник17'
|(2:0) Бенгтссон Лео32'
|(3:0) Бане Сиди40'
|48'Концевой Артём Александрович (3:1)
|(4:1) Гоми Янник60'
|66'Хадаркевич Руслан (4:2)
|(5:2) Моннор Джейден83'
|(6:2) Стемпиньски Мариуш90'
Ванаилсон Лусиано•Яго Стив•Брорссон Франц•Мукету-Муссунда Алекс•Кажу•Струски Кароль•Николич Велько46' (Сёке Юлиус (46') •Маямбела Михлали87' (Сане Мамаду (87') •Гоми Янник80' (Шполярич Матья (80') •Бенгтссон Лео46' (Стемпиньски Мариуш (46') •Шави Уоррен80' (Моннор Джейден (80')
Кудравец Андрей•Нечаев Данила•Хадаркевич Руслан70' (Мартынов Александр (70') •Бане Сиди85' (Волков Сергей Александрович (85') •Жимо Шериф•Громыко Валерий•Бочеров Валерий•Гречихо Денис 72'85' (Исламович Сеад (85') • 89'Малькевич Владислав62' (Лаптев Денис (62') •Антилевский Дмитрий71' (Подстрелов Дмитрий (71') •Концевой Артём Александрович
26 июля.
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