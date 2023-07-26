Агент Агузаров: «Вылет «Ференцвароша» из ЛЧ – дикая случайность»

Футбольный агент Алан Агузаров уверен, что вылет венгерского «Ференцвароша» из Лиги чемпионов, что произошёл неделю назад – это случайность, не характеризующая умения экс-главного тренера команды Станислава Черчесова.

«Это просто дикая случайность, она может случиться с каждым и не характеризует тренерские умения Черчесова. Ещё два месяца назад он обыгрывал «Монако» и играл на равных с «Байером», а в его распоряжении был даже более слабый состав», - цитирует Агузарова Sport24.

Напомним, что Черчесова уволили из венгерского клуба как раз после разгромного поражения от «Клаксвика» в первом раунде квалификации (0:3).