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Агент Агузаров: «Вылет «Ференцвароша» из ЛЧ – дикая случайность»

26 Июля 2023 • 18:19 Комментировать

Футбольный агент Алан Агузаров уверен, что вылет венгерского «Ференцвароша» из Лиги чемпионов, что произошёл неделю назад – это случайность, не характеризующая умения экс-главного тренера команды Станислава Черчесова. 

«Это просто дикая случайность, она может случиться с каждым и не характеризует тренерские умения Черчесова. Ещё два месяца назад он обыгрывал «Монако» и играл на равных с «Байером», а в его распоряжении был даже более слабый состав», - цитирует Агузарова Sport24.

Напомним, что Черчесова уволили из венгерского клуба как раз после разгромного поражения от «Клаксвика» в первом раунде квалификации (0:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Алан Агузаров
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