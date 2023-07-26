«Клаксвик» «уволил» Черчесова и теперь стремится вписать себя в историю

В среду чемпион Фарерских островов «Клаксвик», уже выбивший «Ференцварош», которым руководил Станислав Черчесов, сыграет со шведским «Хэкеном» в отборе Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о команде-сенсации.

Маленький город – большие эмоции

Хотя до финала Лиги чемпионов ещё далеко, одна из главных сенсаций Лиги чемпионов уже состоялась. Чемпион Фарерских островов «Клаксвик» после домашней нулевой ничьей с «Ференцварошем» выиграл в Венгрии со счётом 3:0. После этого Станислав Черчесов был уволен, что стало главным событием по итогам матча для России. Однако с точки зрения Европы интереснее другое. Например, это уже лучшее достижение в истории фарерских клубов в Лиге чемпионов. При этом было бы неверно говорить, что это совсем уж случайность.

Конечно, «Клаксвик» — это маленький клуб из одноименного города, расположенного на острове Борой. После прибытия из Будапешта в аэропорт Вагар автобус команды в течение часа ехал на восток, почти через всю ширину Фарерских островов, преодолевая различные туннели, пересекающие их водные пути, чтобы вернуться домой – в город, расположенный в крошечной долине между двумя фьордами, с населением в 5000 жителей, которые вышли на улицы приветствовать футболистов. Фаеры, фейерверки, аплодисменты соседей, гудки грузовиков, раздача автографов – это те эмоции, которые игроки «Клаксвика» пронесут через всю жизнь.

Результаты «Клаксвика» – результат развития футбола

Футбол на Фарерах медленно, но верно развивается. Главный стадион страны «Торсволлур» в Торсхавне, где играет сборная, был реконструирован. Вместительность на 6500 зрителей не самая большая, но арена выглядит довольно симпатично. Рядом находится ещё один стадион, где выступают местные клубы «ХБ Торсхавн» и «Б36».

Помимо инфраструктуры на Фарерах начали развивать и свою игру. Заметно это стало 2015 году, когда местная национальная сборная дважды во время отбора к Евро обыграла команду Греции.

Пусть и небольшой успех «Клаксвика» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – это результат планомерного развития команды. В чемпионате 2022 года команда не проиграла ни одного матча. В текущем розыгрыше турнира «Клаксвик» выиграл уже все 16 матчей и мечтает стать первый командой элитного дивизиона, победившей во всех поединках чемпионата, со времен маврикийского «Санрайз Флакк Юнайтед» 1996 года.

В 2020-м «Клаксвик» едва не стал первым фарерским клубом, пробившимся в групповой этап еврокубка. Сначала в квалификации Лиги чемпионов был пройден «Слован» из Братиславы, правда, не на футбольном поле. В команде словаков был выявлен ковид, и матч не состоялся. Фарерцам присудили техническую победу, потом последовало поражение от «Янг Бойз», зато, оказавшись в отборе Лиги Европы, «Клаксвик» разнёс «Динамо» из Тбилиси. В решающем раунде соперником стал «Дандолк», и ирландцы всё же сломили сопротивление северян.

Теперь шансы у фарерской команды ещё выше. По рейтингу УЕФА «Клаксвик» идёт выше «Хэкена», так что ещё вопрос, кто больший фаворит в этой паре. Если фарерский клуб сумеет пройти шведов, то гарантирует себе как минимум участие в групповой стадии Лиги конференций.

Роман Андреев