«Астана» получила четыре мяча в Загребе

«Астана», судя по всему, провела предпоследний матч в квалификации Лиги чемпионов. Лучшая команда Казахстана в гостях у загребского «Динамо» только отбивалась и в итоге получила четыре безответных гола за 20 минут в середине матча. Бруно Петкович открыл счет ударом с разворота при помощи рикошета. Лука Иванушец тут же отличился красивым проходом и метким выстрелом. Несколько минут, и он же метко пробил головой. Иванушец снова был на острие, шикарно нанеся удар с подбора - 4:0.
Протокол игры
|(1:0) Петкович Бруно36'
|(2:0) Иванушец Лука41'
|(3:0) Иванушец Лука43'
|(4:0) Иванушец Лука56'
Ливакович Доминик•Мохаррами Садех•Ристовски Стефан•Шутало Йосип•Любичич Роберт•Булат Марко71' (Менало Лука (71') •Мишич Йосип•Шпикич Дарио71' (Михайличенко Богдан (71') •Батурина Мартин80' (Марин Антонио (80') •Иванушец Лука90' (Сучич Петар (90') •Петкович Бруно80' (Эмрели Махир (80')
Чондрич Йосип•Марочкин Александр•Томашевич Зарко•Аманович Алекса•Оганесян Камо•Вороговский Ян 66'83' (Аймбетов Абат (83') •Эбонг Макс•Бейсебеков Абзал60' (Йованчич Душан (60') •Томасов Марин•Урега Фабьен68' (Астанов Эльхан (68') •Дарбо Дембо83' (Досмагамбетов Тимур (83')
25 июля. Стадион "Максимир" (Загреб).
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