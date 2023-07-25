«Астана» получила четыре мяча в Загребе

«Астана», судя по всему, провела предпоследний матч в квалификации Лиги чемпионов. Лучшая команда Казахстана в гостях у загребского «Динамо» только отбивалась и в итоге получила четыре безответных гола за 20 минут в середине матча. Бруно Петкович открыл счет ударом с разворота при помощи рикошета. Лука Иванушец тут же отличился красивым проходом и метким выстрелом. Несколько минут, и он же метко пробил головой. Иванушец снова был на острие, шикарно нанеся удар с подбора - 4:0.