«Днепр-1» неудачно стартовал в квалификации Лиги чемпионов

«Днепр-1» стартовал в квалификации Лиги чемпионов, принимая в номинально домашнем матче «Панатинаикос». Андраж Шпорар забил быстрый гол. После перерыва украинцы большими силами пошли отыгрываться и получили еще два мяча в свои ворота - Филип Джуричич забил с игры, а Фотис Иоаннидис - с пенальти. В итоге проигравшая сторона забила гол престижа (Александр Каплиенко) - 1:3. Ответный матч состоится через неделю.
Протокол игры
|10'Шпорар Андраж (0:1)
|74'Джуричич Филип (0:2)
|84'Иоаннидис Фотис (0:3)
|(1:3) Каплиенко Александр90'
Кинарейкин Яков•Мирошниченко Денис•Сваток Александр62' (Адамюк Владимир (62') •Сарапий Эдуард•Кравец Василий73' (Каплиенко Александр (73') •Бабенко Руслан83' (Танчик Владимир (83') •Бланко Доминго83' (Горин Олег (83') •Гуцуляк Алексей• 69'Валентин Рубчинский•Третьяков Максим62' (Когут Игорь (62') •Довбик Артём
Бриньоли Альберто•Котсирас Яннис•Шенквельд Барт24' (Едвай Тин (24') •Магнуссон Хёрдур•Хуанкар•Перес Рубен•Джуричич Филип78' (Иоаннидис Фотис (78') •Де Вильена Тонни70' (Вербич Беньямин (70') •Паласиос Себастьян•Шпорар Андраж78' (Мансини Даниэль (78') •Бернард Дуарте70' (Чокай Энис (70')
25 июля. Стадион "Кошицкая футбольная арена".
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