«Днепр-1» неудачно стартовал в квалификации Лиги чемпионов

«Днепр-1» стартовал в квалификации Лиги чемпионов, принимая в номинально домашнем матче «Панатинаикос». Андраж Шпорар забил быстрый гол. После перерыва украинцы большими силами пошли отыгрываться и получили еще два мяча в свои ворота - Филип Джуричич забил с игры, а Фотис Иоаннидис - с пенальти. В итоге проигравшая сторона забила гол престижа (Александр Каплиенко) - 1:3. Ответный матч состоится через неделю.