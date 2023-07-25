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«Днепр-1» неудачно стартовал в квалификации Лиги чемпионов

25 Июля 2023 • 23:02 Комментировать
Днепр-1
1:3
Панатинаикос
окончен

«Днепр-1» стартовал в квалификации Лиги чемпионов, принимая в номинально домашнем матче «Панатинаикос». Андраж Шпорар забил быстрый гол. После перерыва украинцы большими силами пошли отыгрываться и получили еще два мяча в свои ворота - Филип Джуричич забил с игры, а Фотис Иоаннидис - с пенальти. В итоге проигравшая сторона забила гол престижа (Александр Каплиенко) - 1:3. Ответный матч состоится через неделю.

Протокол игры  
Днепр-11:3Панатинаикос
  10'Шпорар Андраж (0:1)
  74'Джуричич Филип (0:2)
  84'Иоаннидис Фотис (0:3)
(1:3) Каплиенко Александр90'  
Кинарейкин ЯковМирошниченко ДенисСваток Александр 62' (Адамюк Владимир ( 62') Сарапий ЭдуардКравец Василий 73' (Каплиенко Александр ( 73') Бабенко Руслан 83' (Танчик Владимир ( 83') Бланко Доминго 83' (Горин Олег ( 83') Гуцуляк Алексей  69'Валентин РубчинскийТретьяков Максим 62' (Когут Игорь ( 62') Довбик Артём
Запасные: Daniel KiwindaRamik HadzhyievГорбунов Сергей ОлеговичПасич ЕвгенийВолынец ЕвгенийМакс ВалефEmiliano Purita
Бриньоли АльбертоКотсирас ЯннисШенквельд Барт 24' (Едвай Тин ( 24') Магнуссон ХёрдурХуанкарПерес РубенДжуричич Филип 78' (Иоаннидис Фотис ( 78') Де Вильена Тонни 70' (Вербич Беньямин ( 70') Паласиос СебастьянШпорар Андраж 78' (Мансини Даниэль ( 78') Бернард Дуарте 70' (Чокай Энис ( 70')
Запасные: Младенович ФилипКсенопулос ВасилисКляйнхайслер ЛаслоВагианнидис ГеоргиосЗека КарлосГеоргиос СидерасЛодыгин Юрий
25 июля. Стадион "Кошицкая футбольная арена".

 

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