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Лига чемпионов

Сенсация в Литве: «Галатасарай» упустил победу над «Жальгирисом»

25 Июля 2023 • 20:58 Комментировать
Жальгирис
2:2
Галатасарай
окончен

Матч между «Жальгирисом» и «Галатасараем» получился увлекательным. Обе команды по очереди вели в счёте, но в итоге всё завершилось ничьёй. Причём литовцы врывали её на последних минутах.

Протокол игры  
Жальгирис2:2Галатасарай
(1:0) Ойвуси Матиас48'  
  75'Бардакчи Абдулкерим (1:1)
  78'Дервисоглу Халил (1:2)
(2:2) Казлаускас Донатас90'  
Гертмонас ЭдвинасПавелич МариоХнид Нассим  76'Вучур СтипеБопесу ЖоэльБуфф Оливер 80' (Казлаускас Донатас ( 80'  80'  90') Кендыш ЮрийГоробцов Николас  29'Голубицкас Паулюс 60' (Вербицкас Овидиус ( 60') Фофана Адама 60' (Карасима Юкиёси ( 60') Ойвуси Матиас 64' (Антал Ливиу ( 64')
Запасные: Ярусявичюс ГустасВильхамссон АрниМиличкович МаркоДука ТомиславЯнсонас РомуалдасМамич ПетарМиколюнас СалюнасКазуколовас Кипрас
Муслера ФернандоБоэ СашаНельссон ВикторБардакчи АбдулкеримАнхелиньо Хосе 84' (Дюбуа Лео ( 84') Оливейра СержиуКутлу Беркан  12' 61' (Мидтше Фредрик ( 61') Дзаньоло Николо 74' (Дервисоглу Халил ( 74') Акгюн Юнус 74' (Моруцан Олимпиу ( 74') Актюркоглу МухаммедЙылмаз Барыш 61' (Мертенс Дрис ( 61')
Запасные: Шен БатуханБайрам ЭминКылынч ЭмреДемир ЮсуфКаратас КазимджанАйхан КанАкман Эфе
25 июля. Стадион "ЛФФ" (Вильнюс).

Лига чемпионов начинает разгоняться, и уже во втором квалификационном раунде в борьбу вступили клубы, которым вполне по силам добраться до групповой стадии. Чемпион Турции «Галатасарай» со всеми своими звёздами в первом матче приехал в гости к «Жальгирису». На предыдущей стадии литовцы, напомним, прошли македонскую «Стругу».

Стамбульцы могли быстро открыть счёт. После навеса с углового Оливейра здорово пробил, но Гертмонас спас ворота. «Галатасарай» в дебюте матча контролировал ход поединка и активно зарабатывал угловые, но больше ничего опасного не случилось. «Жальгирис» же, выдержав этот штурм, едва не забил сам на 18-й минуте. После передачи с фланга Ойвуси пробил из пределов штрафной и совсем немного не попал в угол.

И всё же это был лишь эпизод. Стамбульцы продолжали владеть преимуществом и давили. Минут за семнадцать до перерыва Йылмаз оказался в штрафной с глазу на глаз с вратарем, но пробил мимо створа. Стамбульцы продолжали атаковать, но зарабатывали лишь угловые, которых за первый тайм набралось шесть. Забить же гости так и не смогли, так что к перерыву на табло горели нули.

В начале второго тайма хозяева неожиданно открыли счёт. Ойвуси совершил слаломный прорыв, ворвался в штрафную и пробил мимо Муслеры в правый угол. В воздухе повеяло сенсацией, всё же фаворитом матча однозначно считались турки.

«Галатасарай» продолжил владеть инициативой и зарабатывать угловые. «Жальгирис» в свою очередь пытался всеми силами сбить темп соперника, подержать мяч. В середине тайма из-за травмы литовцы потеряли Ойвуси, чему, конечно, были не рады. Была надежда, что нападающий сможет ещё раз улучить момент, чтобы убежать. Стамбульцы почти тут же после этой перестановки едва не сравняли счёт. Кто-то из защитников литовцев потерял мяч в своей штрафной, и Мертенс тут же решил пробить, но немного не попал.

«Галатасарай» атаковал и давил и своего всё же добился. За пятнадцать минут до конца после навеса с углового Бардакчи головой переиграл всех и отправил мяч в сетку ворот хозяев. Буквально через пару минут в штрафной соперника лучше всех сориентировался Дервисоглу, и примерно с одиннадцатиметровой отметки пробил в цель, выведя свою команду вперёд.

В концовке матча уже «Галатасарай» стал действовать более спокойно. Стамбульцы явно предпочитали не рисковать и поехать домой с минимальным преимуществом, чем рисковать лишиться и его в погоне за более комфортным счётом. При этом «Жальгирис» в концовке мог сравнять результат. Антал получил мяч на линии штрафной и бил в правый угол, но в створ не попал. Однако буквально тут же хозяева всё же забили. После передачи Бопесу с фланга Казлаускас нашел возможность и пробил в цель. Буквально тут же автор мяча нарушил правила, за что получил жёлтую карточку, которая стала для него второй в матче. В итог в Стамбуле Казлаускас не сыграет.

«Галатасарай» попытался успеть в оставшееся время вырвать победу, но сделать этого не успел. Таким образом, игра в Вильнюсе завершилась сенсацией. И как тут не вспомнить, что «Ференцварош» на предыдущей стадии вылетел, также сыграв в гостях с более слабым соперником вничью, а потом дома проиграл.

Уже на следующей недели в Стамбуле пройдёт ответный поединок. Кстати, победитель этой пары на следующем этапе сразится с лучшей командой из пары «Лудогорец» (Болгария) – «Олимпия» (Словения).

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Роман Андреев

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Галатасарай Жальгирис
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