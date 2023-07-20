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Лахиялов: «По имиджу Черчесова отставка из «Ференцвароша» сильно не ударит» эксклюзив

20 Июля 2023 • 19:10 Комментировать

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша» после домашнего поражения в ответном матче первого квалификационного раунда от фарерского клуба «КИ Класвик» (0:3) и вылета из Лиги чемпионов.

- Такова судьба тренеров. Ты можешь целый год трудиться, чтобы сделать свою команду чемпионом и вывести её в самый престижный европейский турнир, но потом, проиграв один матч, лишиться своей работы. С другой стороны, в любом клубе после домашнего поражения от фарерской команды с крупным счётом решились бы на отставку главного тренера, несмотря на его прошлые заслуги. Но я не думаю, что это сильно ударит по имиджу Станислава Саламовича. Скорее всего, в ближайшее время Черчесов найдёт себе новое место работы. Вряд ли в клубе из топ-пятёрки европейских чемпионатов – наверно, ему предложат должность главного тренера в Восточной Европе или где-нибудь в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Чемпионат Венгрии Лига Чемпионов Станислав Черчесов Шамиль Лахиялов
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