Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку 59-летнего российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша» после вылета из Лиги чемпионов на стадии квалификации.

- Это достаточно неожиданное решение «Ференцвароша». Всё-таки два года подряд Черчесов приводил команду к чемпионству, и в прошлом сезоне она достаточно удачно выступала в Лиге Европы. Понятно, что сейчас клуб потерпел неожиданное поражение от «Клаксвика» с Фарерских островов. В первом матче «Ференцварош» сыграл на выезде вроде бы с обнадеживающим результатом 0:0. А потом неожиданно проиграл дома с крупным счётом в течение практически одного тайма. «Ференцварош» потерял деньги, которые мог бы заработать в Лиге чемпионов, но всё равно Черчесов сделал для этого клуба очень многое. На сегодняшний день Черчесов является одним из самых успешных российских тренеров, работающих за рубежом. Однако отставки случаются в карьере каждого тренера. Я уверен, что творческий отпуск Черчесова станет недолгим, и вскоре мы снова увидим его в деле. В Европе у него хороший имидж, поэтому я полагаю, что Черчесов будет работать в каком-то европейском клубе.