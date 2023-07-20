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Канчельскис объяснил, почему «Ференцварош» уволил Черчесова

20 Июля 2023 • 11:11 Комментировать

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Отставка Черчесова не удивила. Они проиграли команде с Фарерских островов. Это Лига чемпионов, что вы хотите. Это большие деньги. Так проигрывать непозволительно», - передает слова Канчельскиса издание «Чемпионат».

Напомним, что «Ференцварош» неожиданно вылетел в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей «Клаксвику» (0:0, 0:3).

Черчесов возглавлял команду из Будапешта с 2021 года. При российском специалисте клуб дважды становился чемпионом Венгрии и выигрывал кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Андрей Канчельскис
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