Станислав Черчесов покинул пост главного тренера венгерского «Ференцвароша».

Команда под руководством российского специалиста сенсационно уступила в родных стенах фарерскому «КИ Клаксвик» со счётом 0:3 в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов, завершив выступление в турнире. Вскоре после окончания поединка официальный сайт «Ференцвароша» объявил о прекращении сотрудничества с 59-летним наставником.

Станислав Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года. При нём коллектив дважды выиграл чемпионат Венгрии и однажды стал триумфатором Кубка Венгрии.