Черчесов ответил, покинет ли он «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о своём будущем в клубе. Сегодня, 19 июля, венгерский клуб разгромно проиграл «Клаксвику» (Фарерские острова) со счетом 0:3 и вылетел из отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Тренер должен объяснить такую игру команды, я подумаю над этим. Я допустил ошибку, но я не уйду из клуба. Зачем мне подавать в отставку?» — цитирует Черчесова Sportal.hu.

Специалист добавил, что в игре его команды не было баланса, потому что пришло много новых футболистов, но это не может быть оправданием такого результата.

Теперь «Ференцварош» сыграет в отборочном раунде Лиги конференций (третий по значимости европейский турнир).