«Астана» с трудом прошла тбилисское «Динамо»

«Динамо» Тбилиси и «Астана» провели ответный матч квалификации Лиги чемпионов. В Казахстане команды забили по голу. В середине первого тайма повторной встречи Усман Камара из пределов штрафной красиво обводящим ударом направил мяч в сетку. Соперник перевернул всё сразу после перерыва. Абзал Бейсебеков здорово замкнул прострел в штрафную. Прошла минута, и Дембо Дарбо завершил сольный рейд ударом под перекладину. Саба Хвадагиани в концовке мог вернуть интригу, но его удар пришелся в планку.

«Астана» добыла волевую победу и прошла дальше. Ее следующий соперник - снова «Динамо», но загребское.