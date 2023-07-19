«Астана» с трудом прошла тбилисское «Динамо»

«Динамо» Тбилиси и «Астана» провели ответный матч квалификации Лиги чемпионов. В Казахстане команды забили по голу. В середине первого тайма повторной встречи Усман Камара из пределов штрафной красиво обводящим ударом направил мяч в сетку. Соперник перевернул всё сразу после перерыва. Абзал Бейсебеков здорово замкнул прострел в штрафную. Прошла минута, и Дембо Дарбо завершил сольный рейд ударом под перекладину. Саба Хвадагиани в концовке мог вернуть интригу, но его удар пришелся в планку.
«Астана» добыла волевую победу и прошла дальше. Ее следующий соперник - снова «Динамо», но загребское.
Протокол игры
|(1:0) Камара Усман I22'
|50'Бейсебеков Абзал (1:1)
|51'Дарбо Дембо (1:2)
Лория Гиорги•Мали Николоз58' (Майсурадзе Георгий (58') •Маргвелашвили Гаги57' (Хвадагиани Саба (57') •Табидзе Джемал•Каландадзе Александре•Меквабишвили Анзор•Осей Барнс57' (Сигуа Габриэль (57') •Хараишвили Георгий73' (Моисцрапишвили Гиорги (73') •Омар Имран•Камара Усман I•Схиртладзе Давит77' (Марушич Зоран (77')
Чондрич Йосип•Марочкин Александр•Томашевич Зарко•Аманович Алекса•Бейсебеков Абзал65' (Лончар Стьепан (65') •Вороговский Ян86' (Аймбетов Абат (86') •Йованчич Душан46' (Оганесян Камо (46') •Эбонг Макс•Томасов Марин•Урега Фабьен76' (Досмагамбетов Тимур (76') •Дарбо Дембо86' (Астанов Эльхан (86')
19 июля. Стадион "Борис Пайчадзе".
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