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Лига чемпионов

​Уткин отреагировал на позорный вылет команды Черчесова из Лиги чемпионов

19 Июля 2023 • 20:58 Комментировать
Ференцварош
0:3
Клаксвик
окончен

«Ференцварош» сенсационно вылетел из Лиги чемпионов. После гостевой нулевой ничьей со скромным «Клаксвиком» с Фарерских островов команда Станислава Черчесова крупно проиграла на своём поле – 0:3.

Комментарий по поводу позорного результата «Ференцвароша» дал известный журналист Василий Уткин.

«Видимо, если ты российский тренер, ты не пройдешь в еврокубках мимо своего «Вардара», «Кошице» или «Мольде». Ну, или той польской команды, которой проиграл некогда в ранней квалификации «Рубин», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

После вылета из Лиги чемпионов «Ференцварош» Станислава Черчесова будет выступать в квалификации Лиги конференций – третьего по рангу клубного турнира УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Василий Уткин Станислав Черчесов
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