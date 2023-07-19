​Уткин отреагировал на позорный вылет команды Черчесова из Лиги чемпионов

«Ференцварош» сенсационно вылетел из Лиги чемпионов. После гостевой нулевой ничьей со скромным «Клаксвиком» с Фарерских островов команда Станислава Черчесова крупно проиграла на своём поле – 0:3.

Комментарий по поводу позорного результата «Ференцвароша» дал известный журналист Василий Уткин.

«Видимо, если ты российский тренер, ты не пройдешь в еврокубках мимо своего «Вардара», «Кошице» или «Мольде». Ну, или той польской команды, которой проиграл некогда в ранней квалификации «Рубин», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

После вылета из Лиги чемпионов «Ференцварош» Станислава Черчесова будет выступать в квалификации Лиги конференций – третьего по рангу клубного турнира УЕФА.