«Ференцварош» разгромно проиграл чемпиону Фарерских островов

После ничьей в первом матче квалификации Лиги чемпионов с фарерским «Клаксвиком» мало кто сомневался в итоговой победе «Ференцвароша». Но команда Станислава Черчесова удивила в домашнем поединке. Уже на первых минутах островитяне реализовали пенальти. В конце первого тайма сумбурная контратака гостей завершилась ударом Арни Фредериксберга, который оформил дубль. На 45-й минуте «Клаксвик» уже громил противника после того, как вратарь грубо ошибся и не справился с простым ударом. 3:0, фарерцы идут дальше.