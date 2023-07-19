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Лига чемпионов

«Ференцварош» разгромно проиграл чемпиону Фарерских островов

19 Июля 2023 • 20:54 Комментировать (1)
Ференцварош
0:3
Клаксвик
окончен

После ничьей в первом матче квалификации Лиги чемпионов с фарерским «Клаксвиком» мало кто сомневался в итоговой победе «Ференцвароша». Но команда Станислава Черчесова удивила в домашнем поединке. Уже на первых минутах островитяне реализовали пенальти. В конце первого тайма сумбурная контратака гостей завершилась ударом Арни Фредериксберга, который оформил дубль. На 45-й минуте «Клаксвик» уже громил противника после того, как вратарь грубо ошибся и не справился с простым ударом. 3:0, фарерцы идут дальше.

Протокол игры  
Ференцварош0:3Клаксвик
  8'Фредериксберг Арни (0:1)
  32'Фредериксберг Арни (0:2)
  45'Касси Люк (0:3)
Дибус ДенешБотка Эндре  79'Ммаэ Сами  86'Кнустер МатсЧивич Эльдар 74' (Маркиньос VI ( 74') Барат Петер 46' (Макрекис Себраилс ( 46') Абу-Фани Мохаммад  88'Захариассен Кристоффер 57' (Овусу Квабена ( 57') Гояк Амер 46' (Бен-Ромдане Мохамед Али ( 46') Траоре Адама VII 57' (Листеш Кристиан ( 57') Варга Барнабас
Запасные: Шигер ДавидЭсити АндерсонКотоно БалинтАбена МинтиВарга АдамПаска ЛорандСиссе Ибраим
Йоханссон ДжонатанПетерсен БёргеФеро ОдмарФоррен ВегардДаниэльсен ЙоаннесАндреасен ЯкупПавлович Дени 46' (Ханссон Халлюр ( 46') Йоэнсен Рене 73' (Да Силва Патрик ( 73') Фредериксберг Арни 56' (Миккельсен Мадс ( 56') Касси Люк 73' (Гуссиос Сиверт ( 73') Кронберг Клаес
Запасные: Андреасен ДавидАхмед ЛатифПеттерсен МаркусКалсо СимунКлеттскард ПаллВатнсдаль Хейни
19 июля. Стадион "Групама Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Клаксвик
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Комментарии (1)
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Betsik 08
19 Июля 2023 в 21:03
Теперь чабана не возьмут даже чабаном для фарерских овец.
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