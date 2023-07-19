«Ференцварош» разгромно проиграл чемпиону Фарерских островов

После ничьей в первом матче квалификации Лиги чемпионов с фарерским «Клаксвиком» мало кто сомневался в итоговой победе «Ференцвароша». Но команда Станислава Черчесова удивила в домашнем поединке. Уже на первых минутах островитяне реализовали пенальти. В конце первого тайма сумбурная контратака гостей завершилась ударом Арни Фредериксберга, который оформил дубль. На 45-й минуте «Клаксвик» уже громил противника после того, как вратарь грубо ошибся и не справился с простым ударом. 3:0, фарерцы идут дальше.
Протокол игры
|8'Фредериксберг Арни (0:1)
|32'Фредериксберг Арни (0:2)
|45'Касси Люк (0:3)
Дибус Денеш•Ботка Эндре• 79'Ммаэ Сами• 86'Кнустер Матс•Чивич Эльдар74' (Маркиньос VI (74') •Барат Петер46' (Макрекис Себраилс (46') •Абу-Фани Мохаммад• 88'Захариассен Кристоффер57' (Овусу Квабена (57') •Гояк Амер46' (Бен-Ромдане Мохамед Али (46') •Траоре Адама VII57' (Листеш Кристиан (57') •Варга Барнабас
Йоханссон Джонатан•Петерсен Бёрге•Феро Одмар•Форрен Вегард•Даниэльсен Йоаннес•Андреасен Якуп•Павлович Дени46' (Ханссон Халлюр (46') •Йоэнсен Рене73' (Да Силва Патрик (73') •Фредериксберг Арни56' (Миккельсен Мадс (56') •Касси Люк73' (Гуссиос Сиверт (73') •Кронберг Клаес
19 июля. Стадион "Групама Арена".
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