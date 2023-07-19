«Карабах» спокойно прошёл соперника из Гибралтара

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Карабах» принимал гибралтарский «Линкольн». Коллектив из Азербайджана повторно победил, забив четыре мяча подряд. На седьмой минуте Андраде выкатил мяч на Абделла Зубира, который не мог промахнуться с нескольких метров. «Карабах» шикарно провел концовку первого тайма и реализовал один из трех убойных моментов. Бахлул Мустафазаде головой переправил мяч в сетку после розыгрыша корнера. Андраде и после перерыва создал гол для партнера, Редон Джиджа с нескольких метров поразил цель. Марко Янкович поставил точку попыткой с линии штрафной - 4:0. Далее «Карабаху» будет противостоять «Ракув».
Протокол игры
|(1:0) Зубир Абделла7'
|(2:0) Мустафазаде Бахлул45'
|(3:0) Джиджа Редон49'
|(4:0) Янкович Марко62'
Магомедалиев Шахрудин•Вешович Марко71' (Ахундзаде Нариман (71') •Мустафазаде Бахлул•Гусейнов Бадави•Джафаргулиев Элвин•Ромао Жулио•Янкович Марко83' (Алмейда Ричард (83') •Андраде Леандро•Бензия Яссин63' (Кейта Амиду (63') •Зубир Абделла71' (Байрамов Турал (71') •Джиджа Редон71' (Дьякаби Адама (71')
Колинг Дэйл•Айю Абдул•Сержант Джек 44'77' (Аджайи Самсон (77') •Лопеш Бернарду•Нано•Манди Пенья83' (Клинтон Кайл (83') •Яхая Мустафа77' (Бюрнет Дьюманей (77') •Уолкер Лайам54' (Рико Хуанпе (54') •Бритто Итан•Гомес Кике• 64'Кашаро Ли54' (Пенья Хуан (54')
19 июля. Стадион "Бакинский олимпийский стадион".
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