«Карабах» спокойно прошёл соперника из Гибралтара

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Карабах» принимал гибралтарский «Линкольн». Коллектив из Азербайджана повторно победил, забив четыре мяча подряд. На седьмой минуте Андраде выкатил мяч на Абделла Зубира, который не мог промахнуться с нескольких метров. «Карабах» шикарно провел концовку первого тайма и реализовал один из трех убойных моментов. Бахлул Мустафазаде головой переправил мяч в сетку после розыгрыша корнера. Андраде и после перерыва создал гол для партнера, Редон Джиджа с нескольких метров поразил цель. Марко Янкович поставил точку попыткой с линии штрафной - 4:0. Далее «Карабаху» будет противостоять «Ракув».