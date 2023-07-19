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Лига чемпионов

«Карабах» спокойно прошёл соперника из Гибралтара

19 Июля 2023 • 20:54 Комментировать
Карабах
4:0
Линкольн
окончен

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Карабах» принимал гибралтарский «Линкольн». Коллектив из Азербайджана повторно победил, забив четыре мяча подряд. На седьмой минуте Андраде выкатил мяч на Абделла Зубира, который не мог промахнуться с нескольких метров. «Карабах» шикарно провел концовку первого тайма и реализовал один из трех убойных моментов. Бахлул Мустафазаде головой переправил мяч в сетку после розыгрыша корнера. Андраде и после перерыва создал гол для партнера, Редон Джиджа с нескольких метров поразил цель. Марко Янкович поставил точку попыткой с линии штрафной - 4:0. Далее «Карабаху» будет противостоять «Ракув».

Протокол игры  
Карабах4:0Линкольн
(1:0) Зубир Абделла7'  
(2:0) Мустафазаде Бахлул45'  
(3:0) Джиджа Редон49'  
(4:0) Янкович Марко62'  
Магомедалиев ШахрудинВешович Марко 71' (Ахундзаде Нариман ( 71') Мустафазаде БахлулГусейнов БадавиДжафаргулиев ЭлвинРомао ЖулиоЯнкович Марко 83' (Алмейда Ричард ( 83') Андраде ЛеандроБензия Яссин 63' (Кейта Амиду ( 63') Зубир Абделла 71' (Байрамов Турал ( 71') Джиджа Редон 71' (Дьякаби Адама ( 71')
Запасные: Гараев ГараМамедов РахильГугешашвили ЛукаМедведев МаксимМедина КевинРамазанов АминГулиев Нихад
Колинг ДэйлАйю АбдулСержант Джек  44' 77' (Аджайи Самсон ( 77') Лопеш БернардуНаноМанди Пенья 83' (Клинтон Кайл ( 83') Яхая Мустафа 77' (Бюрнет Дьюманей ( 77') Уолкер Лайам 54' (Рико Хуанпе ( 54') Бритто ИтанГомес Кике  64'Кашаро Ли 54' (Пенья Хуан ( 54')
Запасные: Вильянуэва Иван РамиресРоса МаркосСантана НаузетЧиполина ЛиШортино Джонатан
19 июля. Стадион "Бакинский олимпийский стадион".

 

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Карабах Линкольн
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